محمد عبدالجليل يوجه رسالة للأهلي بضم يزن النعيمات
إنفوجراف | النقل تكشف التفاصيل الكاملة لشبكة القطار الكهربائي السريع
ويتكوف يشيد بالمحادثات مع أوكرانيا لوقف الحرب
النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

عبدالله هشام

تقام اليوم الأثنين العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس العرب.

ويواجه منتخب المغرب منافسه الإمارات اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة بينما يلعب منتخب الأردن ضد السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف.


الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - الساعة 10:00 مساء - قناة بي إن سبورت 1

الدوري الإسباني

رايو فايكانو ضد ريال بيتيس - الساعة 10:00 مساء - قناة بي إن سبورت 3

الدوري الإيطالي

روما ضد كومو - الساعة 9:45 مساء - منصة شاشا

كأس العرب

المغرب ضد الإمارات - الساعة 4:30 مساء - قناة إم بي سي مصر2 -  أبوظبي

 الرياضية 1

السعودية ضد الأردن - الساعة 7:30 مساء - قناة إم بي سي مصر2 - أبوظبي الرياضية 1

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة تخليل اللفت

