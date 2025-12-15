مواعيد مباريات اليوم الأثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأثنين العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس العرب.

ويواجه منتخب المغرب منافسه الإمارات اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة بينما يلعب منتخب الأردن ضد السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف.



الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - الساعة 10:00 مساء - قناة بي إن سبورت 1

الدوري الإسباني

رايو فايكانو ضد ريال بيتيس - الساعة 10:00 مساء - قناة بي إن سبورت 3

الدوري الإيطالي

روما ضد كومو - الساعة 9:45 مساء - منصة شاشا

كأس العرب

المغرب ضد الإمارات - الساعة 4:30 مساء - قناة إم بي سي مصر2 - أبوظبي

الرياضية 1

السعودية ضد الأردن - الساعة 7:30 مساء - قناة إم بي سي مصر2 - أبوظبي الرياضية 1