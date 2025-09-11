حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد يكمل في الأهلي

أكد حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه كان يتمنى أن يستمر عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع القلعة الحمراء.

وقال حسام غالي، خلال حواره في بودكاست “G.Talks”: "عبدالله السعيد، كان نفسي يكمل في الأهلي وينهي مسيرته في الأهلي، بس طبعًا في حاجات كتير بوظت الموضوع ده".

وأضاف: “عبدالله السعيد، من الشخصيات المحترمة جدًا، معملش مشكلة في النادي من اللعيبة الرحالة جدًا، رياضي بياخد باله من نفسه وهو من الناس القليلة اللي بياخد باله من نفسه في أكل وتمرين والحياة بصفة عامة”.

وأتم: “عبدالله السعيد، كنت بحب ألعب معاه برتاح وأنا جنبه في الملعب، كان نفسي يكمل مسيرته كلها في النادي”.