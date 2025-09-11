أحمد زاهر: تركت الزمالك بسبب عدم الاستقرار.. ولست مسؤلا عن تسريب عقود اللاعبين

كشف أحمد زاهر، المدير الإداري لنادي بيراميدز، عن أسباب رحيله عن نادي الزمالك، مؤكدًا أن حالة عدم الاستقرار الإداري والمادي داخل القلعة البيضاء كانت الدافع الأساسي وراء انتقاله لخوض تجربة جديدة مع بيراميدز.

وقال زاهر في تصريحاته عبر برنامج “أوضة اللبس”: “تعرضت لضغوطات كثيرة داخل نادي الزمالك بسبب كثرة تغيير الإدارات، وهو ما كان يسبب حالة من الفوضى ويؤثر على عملي ولم أرحل لرغبة شخصية فقط، بل بسبب أزمات إدارية ومالية جعلت الاستمرار صعبًا”.

وأضاف: “لست مسؤولًا عن تسريب العقود داخل الزمالك كما كان يُشاع وقتها، بالعكس كنت أحرص دائمًا على نجاح النادي باعتباري أحد أبنائه”.

وعن تجربته الحالية مع بيراميدز، أكد زاهر: “الاستقرار المالي داخل بيراميدز هو سر نجاح الفريق، وكل اللاعبين ملتزمون بشكل قوي والإدارة توفر كل احتياجات الجهاز الفني واللاعبين، من تنظيم المعسكرات إلى الاستشفاء والطيران الخاص في رحلات أفريقيا”.

وتابع: “نتعرض أحيانًا لمواقف تحكيمية غريبة في الدوري مقارنة بالأندية الجماهيرية، لكن انفعال مدرب بيراميدز هدفه دائمًا زيادة حماس اللاعبين داخل الملعب”.

وختم تصريحاته متوقعًا: “أتوقع أن يحقق بيراميدز لقب الدوري من الأهلي هذا الموسم بسبب قوة موقفنا القانوني والالتزام الكبير داخل الفريق”.