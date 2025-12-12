عاطف إمام يهاجم مصطفى كامل بعد قرار شطبه من الموسيقيين

قرر الموسيقار عاطف إمام الخروج عن صمته بعد قرار شطبه من نقابة المهن الموسيقية بقرار من الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وذلك على خلفية أزمتهما واتهام الأخير للأول بالفساد.

وقال عاطف إمام في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك أن ما حدث معه ظلم بين وقرار صادر دون أي تحقيق أو إجراءات قانونية.

وأضاف عاطف إمام : إنه يعمل داخل النقابة منذ 32 عاما ويقدم خدمات بلا أي مقابل أو استفادة، وتحدى أي مسؤول أن يثبت حصوله على منفعة واحدة.

خلاف عاطف إمام ومصطفى كامل

وأوضح عاطف إمام تفاصيل خلافه مع إدارة النقابة قائلا إنه في أحد الأيام سلم 4 آلاف جنيه لعلاء سلامة لسدادها، إلا أن الأخير رفض بسبب السنة المالية، فاستعاد المبلغ، موضحا أنه توجه في اليوم التالي لسداد قيمة العلاج التي حصل عليها، لكن حلمي عبد الباقي أبلغه بأن هناك تعليمات من النقيب بعدم أخذ أي أموال منه.

وأشار عاطف إمام أنه اضطر لاحقا لدفع المبلغ عبر المحكمة بعدما فوجئ بتحويله إلى لجنة التأديب من دون أي تحقيق، معتبرا ذلك مخالفة صريحة للقانون، مشيرا إلى أن صاحب الحق في تحويله هو الجمعية العمومية وليس النقيب.

وأخيرا قال عاطف إمام: اتفاجئت بجلسة تأديب من غير ما حد يسمعني، وفي الآخر أدوني قرار شطب، متسائلا: اللي يتشطب لازم يكون عامل حاجة مخلة بالشرف.. مش علشان تجاوزت في العلاج وأنا اللي دفعته؟