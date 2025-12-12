قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوسة الطماطم .. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الأسعار خلال شهر
الإليزيه: اجتماع باريس بشأن أوكرانيا لن ينعقد
جوائز مليون و50 ألف جنيه.. «عائلة سعد» تحصد المركز الأول عالمياً في مسابقة القرآن
30 دقيقة .. إنبي يتقدم على الأهلي في كأس عاصمة مصر
محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي
أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عام ينتهي في مصر.. ماذا يحدث؟
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
حسام موافي يكشف مفاجأة: كل واحد فينا ليه عُمرين
شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عاطف إمام يهاجم مصطفى كامل بعد قرار شطبه من الموسيقيين

عاطف إمام
عاطف إمام
أحمد إبراهيم

قرر الموسيقار عاطف إمام الخروج عن صمته بعد قرار شطبه من نقابة المهن الموسيقية بقرار من الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وذلك على خلفية أزمتهما واتهام الأخير للأول بالفساد. 

وقال عاطف إمام في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك أن ما حدث معه ظلم بين وقرار صادر دون أي تحقيق أو إجراءات قانونية.

وأضاف عاطف إمام : إنه يعمل داخل النقابة منذ 32 عاما ويقدم خدمات بلا أي مقابل أو استفادة، وتحدى أي مسؤول أن يثبت حصوله على منفعة واحدة.

خلاف عاطف إمام ومصطفى كامل

وأوضح عاطف إمام تفاصيل خلافه مع إدارة النقابة قائلا إنه في أحد الأيام سلم 4 آلاف جنيه لعلاء سلامة لسدادها، إلا أن الأخير رفض بسبب السنة المالية، فاستعاد المبلغ، موضحا أنه توجه في اليوم التالي لسداد قيمة العلاج التي حصل عليها، لكن حلمي عبد الباقي أبلغه بأن هناك تعليمات من النقيب بعدم أخذ أي أموال منه.

وأشار عاطف إمام أنه اضطر لاحقا لدفع المبلغ عبر المحكمة بعدما فوجئ بتحويله إلى لجنة التأديب من دون أي تحقيق، معتبرا ذلك مخالفة صريحة للقانون، مشيرا إلى أن صاحب الحق في تحويله هو الجمعية العمومية وليس النقيب.

وأخيرا قال عاطف إمام: اتفاجئت بجلسة تأديب من غير ما حد يسمعني، وفي الآخر أدوني قرار شطب، متسائلا: اللي يتشطب لازم يكون عامل حاجة مخلة بالشرف.. مش علشان تجاوزت في العلاج وأنا اللي دفعته؟

عاطف إمام الموسيقار عاطف إمام مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل أعمال مصطفى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

ترشيحاتنا

الزكاة

هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة

دولة التلاوة

مفاجأة سارة ونجاح جديد.. هشام طلعت مصطفى: 10 ملايين جنيه دعما لدولة التلاوة

رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى يدعم برنامج دولة التلاوة بـ10 ملايين جنيه

بالصور

نقيب البيطريين للمواطنين: لا تأكلوا الفشة والممبار.. لحمة الرأس والعكاوي جميلة جدا

أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت

أسباب ظهور الشيب المبكر .. وطرق العلاج والوقاية

أسباب ظهور الشيب المبكر
أسباب ظهور الشيب المبكر
أسباب ظهور الشيب المبكر

جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد