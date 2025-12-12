قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إريتريا تنسحب من إيجاد.. والمنظمة تطالب أسمرة بإعادة النظر في القرار
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
حصدت المركز الأول عالمياً.. رقية رفعت: أراجع القرآن الكريم كاملاً كل يومين خلال المُسابقات
بطاقة ترامب الذهبية تفتح أبواب أمريكا للأثرياء والكفاءات.. كيف تحصل عليها ؟
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"
تعلموا إنعاش القلب.. حسام موافي يعلق على وفاة طفل حمام السباحة
الرئيس السيسي لـ ماكرون: يجب تعزيز إدخال المساعدات إلى غزة وبدء إعادة الإعمار
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات
الأردن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على العراق 1-0
هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
فن وثقافة

ماجد المهندس يحيي حفلا غنائيا في دبي .. 9 يناير

سعيد فراج

يستعد الفنان ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي على مسرح بيون الدانة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، 9 يناير المُقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم اجازة نصف العام.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل ماجد المهندس، في دبي، عن طرح التذاكر للحجز الإلكتروني للجمهور، غدًا. 

أحدث أغاني ماجد المهندس

في أبريل الماضي، طرح الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة له تحمل اسم غزالة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وفي 15 ديسمبر الماضي، طرح الفنان ماجد المهندس أحدث أغانيه بعنوان “أنصاص مشاوير” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من فيلم “بضع ساعات يوم ما” من بطولة هشام ماجد ومجموعة من النجوم. 

وطرحت إخحدى شركات الإنتاج الفني، أغنية الفنان ماجد المهندس، الجديدة التي تحمل اسم ماني ذاك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ماني ذاك لـ ماجد المهندس، من كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، توزيع موسيقي زيد عادل. 

ماجد المهندس - كليب الجو

وفي منتصف شهر سبتمبر 2025، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الجديد، الذي يحمل اسم الجو، بعد فترة من الترويج له.

كليب الجو لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد علوي، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع موسيقي: سريوس، والكليب إخراج فادي حداد.

وتم طرح كليب الجو لـ ماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الذي يحمل اسم البضاعة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، هو باكورة أغاني الميني ألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهو من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس.

أغاني ماجد المهندس

وكان ماجد المهندس، طرح أغنية “جننت قلبي”،عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس 2023.

أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس. 

ماجد المهندس أغاني ماجد المهندس الفنان ماجد المهندس

ماذا يحدث لجسمك عند إهمال غسل الأسنان يوميا؟.. مخاطر صادمة

أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان
أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان
أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان

أمراض خطيرة يخبئها الكرش .. تهدد حياتك

أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

