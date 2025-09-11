حسام غالي يكشف عن أول قرار سيتخذه لو أصبح رئيسا للأهلي

كشف حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن أول قرار سيتخذه لو أصبح رئيسًا للقلعة الحمراء.

وقال حسام غالي، خلال حواره في بودكاست “G.Talks”: “أول حاجة هعملها لو بقيت رئيس النادي الأهلي، هختار ناس حواليا بشخصية النادي الأهلي، ناس عندها إنكار ذات، ناس عندها طموح، ناس تحب تشتغل في عمل جماعي مش فردي، ناس مش متسلقة وشخصيتها قوية”.

وأضاف: “أنا أحب الناس اللي تشتغل معايا تكون شخصيتها قوية بس مش متسلقة، (اللي هي أنا اللي بعمل أنا اللي موجود)، إنت شخصيتك قوية وكل حاجة بس في الأخر العمل جماعي، نفسي الحاجات دي تبقى موجودة، هي كانت موجودة قبل كده”.