بعد أزمات التجديد.. الأهلي يغلق باب مزايدات النجوم بقرار حاسم

حسم وليد صلاح مدير الكرة في النادي الأهلي، ملف أزمات تجديد عقود نجوم الفريق مع النادي خلال الفترة المقبلة.







وسبق وترددت أنباء عديدة عن وجود أزمات داخل غرفة الملابس في النادي الأهلي بسبب عقود اللاعبين، وتعرقل مفاوضات التجديد مع أكثر من لاعب ومنهم إمام عاشور.



وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي: "سنحدد رقم (راتب) معين لكل لاعب عند تجديد عقده، الراتب سيتم تحديده وفقا لعدة معايير سواء اسمه وصورته التجارية أو أداءه الفني، أو سلوكه الشخصي".



وتابع: "كل لاعب في الأهلي سيكون له رقم معين، واللاعبين المستمرة عقودهم لموسمين أو أكثر لن نفتح معهم أمر التجديد نهائيًا، هناك أولوية للاعبين المنتهية عقودهم".

وأكمل: “سنعرض الرقم، إذا أحب اللاعب الاستمرار سيكمل المشوار معنا بالتأكيد، وفي حال أن لديه عرض أفضل سنقول إن هذا العرض المقدم من الأهلي، وسنعلن عن كل التفاصيل وسنقول أن الروئ لم تلتقي”.