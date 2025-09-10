قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
الخطيب يستمع لتقرير مفصل عن أنشطة مؤسسة الأهلي المجتمعية

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأهلي المجتمعية، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفترة الماضية، والبرامج التي تضطلع بها في ضوء الأهداف التي تعمل على تحقيقها.

 جاء ذلك في حضور النائب محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، الأمين العام للمؤسسة، ومحمد الطوخي أمين الصندوق، ولمياء مختار عضو مجلس الأمناء، ووليد مبروك المدير التنفيذي، وسامح واصف مدير العمليات.

خلال الاجتماع استمع الخطيب لتقرير مفصل عن الأنشطة التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه من فعاليات سواء في القاهرة أو مختلف المحافظات، كما ناقش خطة العمل الخاصة بالمرحلة القادمة، والتي تشمل توسعًا في خطط وأهداف المؤسسة.

وفي ختام الاجتماع أشاد رئيس النادي بجهود القائمين على العمل بالمؤسسة، وشدد على ضرورة مضاعفة العمل الذى يقوم به الجميع؛ تعزيزًا للدور التاريخي للأهلي، وارتباطه الوثيق بمحيطه المجتمعي.

محمود الخطيب النادي الاهلي الاهلي محمد الجارحي ووليد مبروك

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع محرر صدى البلد

الهيئة العربية للتصنيع تعلن عن فرص تعليمية وتدريبية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. تفاصيل

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

