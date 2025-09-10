الخطيب يستمع لتقرير مفصل عن أنشطة مؤسسة الأهلي المجتمعية

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأهلي المجتمعية، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفترة الماضية، والبرامج التي تضطلع بها في ضوء الأهداف التي تعمل على تحقيقها.

جاء ذلك في حضور النائب محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، الأمين العام للمؤسسة، ومحمد الطوخي أمين الصندوق، ولمياء مختار عضو مجلس الأمناء، ووليد مبروك المدير التنفيذي، وسامح واصف مدير العمليات.

خلال الاجتماع استمع الخطيب لتقرير مفصل عن الأنشطة التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه من فعاليات سواء في القاهرة أو مختلف المحافظات، كما ناقش خطة العمل الخاصة بالمرحلة القادمة، والتي تشمل توسعًا في خطط وأهداف المؤسسة.

وفي ختام الاجتماع أشاد رئيس النادي بجهود القائمين على العمل بالمؤسسة، وشدد على ضرورة مضاعفة العمل الذى يقوم به الجميع؛ تعزيزًا للدور التاريخي للأهلي، وارتباطه الوثيق بمحيطه المجتمعي.