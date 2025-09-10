البنك الأهلي يصدر تحذيرا هاما للعملاء

حذر البنك الأهلي المصري من الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، حفاظًا على أمن العملاء وحمايتهم من محاولات الاحتيال.

وناشد البنك عملائه التأكد أن بياناتهم محدثة لدى سجلات البنك مع ضرورة تحديثها بشكل مستمر عند حدوث أي تغيير.

ويجري البنك الأهلي المصري تحديث بيانات العملاء بشكل دوري لضمان استمرارهم في الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية دون أي انقطاع وضمان أمن المعلومات.

كما أصدر البنك تحذيرًا هامًا عبر موقعه الرسمي، يُشدد فيه على أهمية تحديث البيانات لضمان استمرار الخدمة.

البنك الأهلي

أهمية تحديث البيانات لدى البنك الأهلي المصري

وتابع البنك : يسعدنا استقبالكم في أي من فروعنا لتحديث بياناتكم وذلك لضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، علمًا بأنه سيتم إيقاف الخدمات التالية في حال مرور 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بياناتك لدى البنك، يرجى العلم أن البنك لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية من خلال الاتصال التليفوني أو الرسائل النصية".



إيقاف بعض الخدمات عند عدم تحديث البيانات

وبين البنك الأهلي المصري أنه في حال عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ وجوب التحديث، سيتم إيقاف عدد من الخدمات الذاتية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، ومنها:

خدمة التحويل باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية

خدمة إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع استمرار إتاحة الاستعلام عن رصيد صناديق الاستثمار)

تفعيل خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل

طلب الحصول على تمويل شخصي نقدي بالجنيه المصري بضمان شهادة الأهلي بلس

الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات

خدمة تحديث البريد الإلكتروني

الاشتراك في خدمة الأهلي فون كاش

خدمة الاستعلام الائتماني I- Score

خدمة إصدار دفتر شيكات.

خدمات شبكة المدفوعات اللحظية IPN

تحويل الأموال

التبرعات

سداد الفواتير

الموافقة على طلبات الدفع.

تحذير من عمليات الاحتيال

أكد البنك الأهلي المصري أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، محذرًا العملاء من مشاركة أي معلومات سرية مثل الأرقام التعريفية، كلمات المرور، أو البيانات المدونة خلف بطاقات الدفع مع أي جهة غير رسمية، وذلك حفاظًا على أمن المعاملات المالية.

خطوات تحديث البيانات البنك الأهلي

لتجنب إيقاف الخدمات، يُنصح العملاء بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري لتحديث بياناتهم في أسرع وقت ممكن، كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بعملية التحديث.