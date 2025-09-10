الأهلي يحسم الجدل بشأن المدرب الأجنبي وهذا موقف عماد النحاس

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي مؤجل في الوقت الحالي، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء قررت تقديم كامل الدعم للجهاز الفني الوطني بقيادة عماد النحاس.

وقال صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية: "ملف المدير الفني الأجنبي مطروح أمام لجنة التخطيط لكنه مؤجل، لأن الأولوية الآن هي توفير الهدوء والدعم للنحاس وجهازه المعاون. أمامنا 5 مباريات مهمة قبل فترة التوقف الدولي، ونسعى للعبور منها بنجاح من أجل العودة إلى صدارة جدول الدوري."

وأضاف: “مجلس الإدارة يتعامل مع ملف المدرب بعقلانية ودون أي تسرع. عماد النحاس سيواصل مهمته بشكل طبيعي خلال المباريات المقبلة، وكل التركيز منصب على تحقيق أفضل النتائج.”