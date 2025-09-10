الهلال يفتح خط مفاوضات مع بولونيا لضم الأرجنتيني سانتياجو كاسترو

كشفت تقارير صحفية، مساء الأربعاء، أن إدارة نادي الهلال السعودي دخلت في مفاوضات مع نادي بولونيا الإيطالي لبحث إمكانية التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الشاب سانتياجو كاسترو، بهدف تدعيم خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

ووفقًا للصحفي سيزار ميرلو، فإن الهلال ينتظر الضوء الأخضر من اللاعب قبل بدء المفاوضات الرسمية مع ناديه الإيطالي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يُسفر عن انتقاله إلى صفوف "الزعيم" خلال الفترة المقبلة.

ويُعد كاسترو، البالغ من العمر 20 عامًا والمولود عام 2004، خيارًا مثاليًا بالنسبة للهلال، إذ يمكن قيده كلاعب "مواليد"، ما يمنح النادي مرونة إضافية في قائمته.

المهاجم الأرجنتيني قدم موسمًا لافتًا مع بولونيا، حيث شارك في 46 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية. وتقدر قيمته السوقية الحالية، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، بنحو 32 مليون يورو.

ويأتي تحرك الهلال لضم كاسترو بعد إبرامه ست صفقات قوية هذا الصيف، أبرزها: الفرنسي ثيو هيرنانديز، الأوروجواياني داروين نونيز، والمدافع التركي يوسف أكتشيشيك، إلى جانب ماتيو باتويي، على لاجامي، وعبد الكريم دارسي.

يُذكر أن سوق الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي 2025-2026 في السعودية يُغلق مساء الأربعاء الموافق 10 سبتمبر، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في مصير الصفقة.