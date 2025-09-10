قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يفتح خط مفاوضات مع بولونيا لضم الأرجنتيني سانتياجو كاسترو

الأرجنتيني سانتياجو كاسترو
الأرجنتيني سانتياجو كاسترو
حمزة شعيب

 

كشفت تقارير صحفية، مساء الأربعاء، أن إدارة نادي الهلال السعودي دخلت في مفاوضات مع نادي بولونيا الإيطالي لبحث إمكانية التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الشاب سانتياجو كاسترو، بهدف تدعيم خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

ووفقًا للصحفي سيزار ميرلو، فإن الهلال ينتظر الضوء الأخضر من اللاعب قبل بدء المفاوضات الرسمية مع ناديه الإيطالي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يُسفر عن انتقاله إلى صفوف "الزعيم" خلال الفترة المقبلة.

ويُعد كاسترو، البالغ من العمر 20 عامًا والمولود عام 2004، خيارًا مثاليًا بالنسبة للهلال، إذ يمكن قيده كلاعب "مواليد"، ما يمنح النادي مرونة إضافية في قائمته.

المهاجم الأرجنتيني قدم موسمًا لافتًا مع بولونيا، حيث شارك في 46 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية. وتقدر قيمته السوقية الحالية، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، بنحو 32 مليون يورو.

ويأتي تحرك الهلال لضم كاسترو بعد إبرامه ست صفقات قوية هذا الصيف، أبرزها: الفرنسي ثيو هيرنانديز، الأوروجواياني داروين نونيز، والمدافع التركي يوسف أكتشيشيك، إلى جانب ماتيو باتويي، على لاجامي، وعبد الكريم دارسي.

يُذكر أن سوق الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي 2025-2026 في السعودية يُغلق مساء الأربعاء الموافق 10 سبتمبر، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في مصير الصفقة.

الهلال السعودي الدوري السعودي بولونيا الأرجنتيني سانتياجو كاسترو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

ترشيحاتنا

منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لمونديال 2026.. وهذا موعد مباراته المقبلة

منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لمونديال 2026.. وهذا موعد مباراته المقبلة

القمر

اكتمال القمر.. لماذا يكون لونه أحمر؟

هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها

هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

لدغات الباعوض
لدغات الباعوض
لدغات الباعوض

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد