الفتح السعودي يتعاقد مع الحارس الإسباني فيرناندو باتشيكو

أعلن نادي الفتح السعودي، الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الحارس الإسباني فيرناندو باتشيكو بعقد يمتد لموسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي، في صفقة تعكس رغبة النادي في الاستفادة من الخبرات الدولية لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.

باتشيكو، البالغ من العمر 33 عامًا، يصل إلى دوري روشن للمحترفين قادمًا من إسبانيول الإسباني، حيث عانى من قلة المشاركات في الموسم الماضي، مكتفيًا بالظهور في بطولة كأس الملك، بينما جلس على مقاعد البدلاء في أغلب مباريات الدوري بعد أن فقد مركزه الأساسي لصالح الحارس الشاب جوان جارسيا، الذي انتقل لاحقًا إلى برشلونة.

ويمتلك الحارس المخضرم مسيرة حافلة؛ فقد نشأ في أكاديمية ريال مدريد وشارك في بعض المباريات مع الفريق الأول تحت قيادة جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي، قبل أن يسطع نجمه مع ديبورتيفو ألافيس، حيث لعب أكثر من 250 مباراة على مدار سبعة مواسم، وساهم في صعود الفريق إلى الدوري الإسباني الممتاز عام 2016. كما خاض تجارب أخرى مع ألميريا وإسبانيول.

وتُعد هذه التجربة الأولى لباتشيكو خارج إسبانيا، حيث يسعى لاستعادة مستواه وإثبات نفسه مع "النموذجي"، في وقت يعوّل فيه الفتح على خبرته الكبيرة وقدرته على قيادة خط الدفاع بثبات.

وتجدر الإشارة إلى أن الحارس الإسباني سبق أن تُوّج مع ريال مدريد بكأس العالم للأندية عام 2014، إضافة إلى مساهمته في عدة مشاريع ناجحة لصعود الفرق التي مثلها.