هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
ديمبيلي يحصد جائزة أونزي دور لأفضل لاعب في أوروبا 2025

حمزة شعيب

نجح عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في كتابة فصل جديد بمسيرته الكروية بعدما توج بجائزة "أونزي دور" كأفضل لاعب في أوروبا لعام 2025، متفوقًا على لامين يامال لاعب برشلونة وكيليان مبابي نجم ريال مدريد.

وكانت الجائزة في نسخة العام الماضي من نصيب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، قبل أن يخطفها ديمبيلي هذا العام بعد موسم استثنائي قاد خلاله فريق العاصمة الفرنسية لتحقيق الثلاثية التاريخية لأول مرة في تاريخه.

تُمنح الجائزة من مجلة "أونزي مونديال" الفرنسية بشكل سنوي، وتُعد من أبرز الجوائز الفردية في القارة العجوز، حيث حصل عليها هذا الموسم ديمبيلي تقديرًا لأدائه المبهر وثبات مستواه.

ويمثل هذا التتويج نقلة بارزة في مسيرة اللاعب الفرنسي، الذي استعاد بريقه بعد رحيله عن برشلونة، ليعود ويُثبت نفسه بين كبار نجوم كرة القدم العالمية. ومع هذا الإنجاز، يدخل ديمبيلي دائرة الترشيحات القوية للمنافسة على الكرة الذهبية، خاصة في ظل تصاعد مستواه وتوهجه في المباريات الكبرى.

