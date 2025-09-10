ديمبيلي يحصد جائزة أونزي دور لأفضل لاعب في أوروبا 2025

نجح عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في كتابة فصل جديد بمسيرته الكروية بعدما توج بجائزة "أونزي دور" كأفضل لاعب في أوروبا لعام 2025، متفوقًا على لامين يامال لاعب برشلونة وكيليان مبابي نجم ريال مدريد.

وكانت الجائزة في نسخة العام الماضي من نصيب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، قبل أن يخطفها ديمبيلي هذا العام بعد موسم استثنائي قاد خلاله فريق العاصمة الفرنسية لتحقيق الثلاثية التاريخية لأول مرة في تاريخه.

تُمنح الجائزة من مجلة "أونزي مونديال" الفرنسية بشكل سنوي، وتُعد من أبرز الجوائز الفردية في القارة العجوز، حيث حصل عليها هذا الموسم ديمبيلي تقديرًا لأدائه المبهر وثبات مستواه.

ويمثل هذا التتويج نقلة بارزة في مسيرة اللاعب الفرنسي، الذي استعاد بريقه بعد رحيله عن برشلونة، ليعود ويُثبت نفسه بين كبار نجوم كرة القدم العالمية. ومع هذا الإنجاز، يدخل ديمبيلي دائرة الترشيحات القوية للمنافسة على الكرة الذهبية، خاصة في ظل تصاعد مستواه وتوهجه في المباريات الكبرى.