برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
ليفربول وبايرن ميونخ.. دراسة عالمية تكشف هوية المرشحين للتتويج بالدوريات الكبرى هذا الموسم

حمزة شعيب

أصدر المرصد الدولي لكرة القدم (CIES) دراسة إحصائية واسعة النطاق توقعت من خلالها أبطال 29 بطولة دوري حول العالم خلال الموسم الجاري، مستندة إلى نموذج تحليلي يجمع بين العوامل الرياضية والاقتصادية والديموغرافية.

وأوضح المركز السويسري أن التوقعات بنيت على تحليل بيانات متقدمة تشمل:

  • تقييم التمريرات في مناطق الخطورة لدى المنافسين.
  • حجم الاستثمارات المالية في صفقات اللاعبين.
  • عدد دقائق المشاركة في الموسم الماضي.

مستوى المنافسات التي خاضها اللاعبون.

الدوريات الأوروبية الكبرى

فرنسا: تصدر باريس سان جيرمان قائمة الترشيحات بنسبة فوز بلغت 73%، متقدمًا على موناكو (7.7%) وأولمبيك مارسيليا (5.9%).

ألمانيا: واصل بايرن ميونخ هيمنته التاريخية على "البوندسليجا" بنسبة 61.4%، مقابل 8.8% لبوروسيا دورتموند و8.3% لباير ليفركوزن.

إنجلترا: جاء ليفربول على رأس المرشحين للفوز بـ"البريميرليج" بنسبة 28.9%، متفوقًا على أرسنال (18.8%) وتشيلسي (16.2%) ومانشستر سيتي (14.4%).

إيطاليا: حظي إنتر ميلان بفرص التتويج الأعلى (25.6%)، يليه يوفنتوس (18.2%) ثم نابولي (17.4%)، بينما تراجع روما (13.3%) وميلان (11.3%).

إسبانيا: تصدر ريال مدريد التوقعات بنسبة 40.6%، أمام برشلونة (29.6%) وأتلتيكو مدريد (22.1%).

الدوريات العربية

السعودية: النصر مرشح بنسبة 33.2% للتتويج بالدوري.

الإمارات: شباب الأهلي يملك الحظوظ الأكبر بنسبة 23.5%.

قطر: الدحيل جاء في الصدارة بنسبة 39.3%.

دوريات أخرى بارزة

جالاتا سراي التركي (55.3%).

شاختار دونيتسك الأوكراني (59.6%).

ريد ستار بلجراد الصربي بنسبة ساحقة بلغت (76.2%)، ليكون الأكثر ترجيحًا بين جميع الأندية.

الدوري الكبري ليفربول بايرن ميونخ

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عمر مرموش

إصابة عمر مرموش تصدم جماهير السيتي قبل ديربي مانشستر

الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

نقابة الصحفيين

إعلان نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن عن بشرى سارة للطلاب الوافدين |منح دراسية

بالصور

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تامر فرج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

