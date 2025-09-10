ليفربول وبايرن ميونخ.. دراسة عالمية تكشف هوية المرشحين للتتويج بالدوريات الكبرى هذا الموسم

أصدر المرصد الدولي لكرة القدم (CIES) دراسة إحصائية واسعة النطاق توقعت من خلالها أبطال 29 بطولة دوري حول العالم خلال الموسم الجاري، مستندة إلى نموذج تحليلي يجمع بين العوامل الرياضية والاقتصادية والديموغرافية.

وأوضح المركز السويسري أن التوقعات بنيت على تحليل بيانات متقدمة تشمل:

تقييم التمريرات في مناطق الخطورة لدى المنافسين.

حجم الاستثمارات المالية في صفقات اللاعبين.

عدد دقائق المشاركة في الموسم الماضي.

مستوى المنافسات التي خاضها اللاعبون.

الدوريات الأوروبية الكبرى

فرنسا: تصدر باريس سان جيرمان قائمة الترشيحات بنسبة فوز بلغت 73%، متقدمًا على موناكو (7.7%) وأولمبيك مارسيليا (5.9%).

ألمانيا: واصل بايرن ميونخ هيمنته التاريخية على "البوندسليجا" بنسبة 61.4%، مقابل 8.8% لبوروسيا دورتموند و8.3% لباير ليفركوزن.

إنجلترا: جاء ليفربول على رأس المرشحين للفوز بـ"البريميرليج" بنسبة 28.9%، متفوقًا على أرسنال (18.8%) وتشيلسي (16.2%) ومانشستر سيتي (14.4%).

إيطاليا: حظي إنتر ميلان بفرص التتويج الأعلى (25.6%)، يليه يوفنتوس (18.2%) ثم نابولي (17.4%)، بينما تراجع روما (13.3%) وميلان (11.3%).

إسبانيا: تصدر ريال مدريد التوقعات بنسبة 40.6%، أمام برشلونة (29.6%) وأتلتيكو مدريد (22.1%).

الدوريات العربية

السعودية: النصر مرشح بنسبة 33.2% للتتويج بالدوري.

الإمارات: شباب الأهلي يملك الحظوظ الأكبر بنسبة 23.5%.

قطر: الدحيل جاء في الصدارة بنسبة 39.3%.

دوريات أخرى بارزة

جالاتا سراي التركي (55.3%).

شاختار دونيتسك الأوكراني (59.6%).

ريد ستار بلجراد الصربي بنسبة ساحقة بلغت (76.2%)، ليكون الأكثر ترجيحًا بين جميع الأندية.