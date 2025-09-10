إصابات بالجملة تربك حسابات جوارديولا قبل الديربي ومواجهات دوري الأبطال

يواجه بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أزمة كبيرة على صعيد الإصابات والجاهزية البدنية قبل الدخول في سلسلة مباريات مصيرية خلال الأسابيع المقبلة، أبرزها ديربي مانشستر أمام يونايتد على ملعب الاتحاد، وافتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا ضد نابولي، ثم لقاء قوي أمام آرسنال.

قائمة طويلة من الغيابات في مانشستر سيتي

ذكرت شبكة سيتي إكسترا أن مانشستر سيتي يعاني من وضع مقلق يشبه ما حدث في الموسم الماضي، حينما افتقد الفريق خدمات عدة لاعبين بارزين مثل كيفن دي بروين وجون ستونز وأوسكار بوب، بالإضافة إلى غياب رودري لفترات مؤثرة في لحظات حاسمة.

هذا الموسم، تعود نفس الأزمة لتفرض نفسها مجددًا، حيث يغيب أكثر من لاعب بسبب إصابات مختلفة، ما يعقد خيارات المدرب الإسباني في مسألة التدوير بين عناصر التشكيل الأساسي.

إصابة مرموش تزيد القلق في مانشستر سيتي

من أبرز المستجدات إصابة المهاجم المصري عمر مرموش، الذي تعرض لآلام قوية في الركبة خلال مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بالتصفيات الإفريقية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

اللاعب غادر الملعب مستندًا على عكازين، وأكد مانشستر سيتي غيابه رسميًا عن مباراة مانشستر يونايتد، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة.

التقارير ذاتها أشارت إلى أن مشاركة عدد من نجوم الفريق تبقى محل شك في المباريات المقبلة، ومن بينهم: ماركوس بيتينيلي، ريان آيت نوري، جوسكو جفارديول، خوسانوف، ريكو لويس، جون ستونز، ريان شرقي، فيل فودين، ماتيو كوفاسيتش، أورايلي، كالفين فيليبس، وسافينيو.

رغم امتلاك جوارديولا خبرة كبيرة في التعامل مع أزمات الإصابات، إلا أن ازدحام جدول المباريات وعدم وجود فرصة للتعويض يجعل الوضع الحالي أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل طموح الفريق للحفاظ على هيمنته محليًا وقاريًا.