رافا بينيتز : محمد صلاح متكامل أكثر من كريستيانو

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تصريحات رافائيل بينيتيز مدرب كرة القدم الاسباني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال رافا ردًا علي سؤال :"كريستيانو أم محمد صلاح؟ قائلاً :"محمد صلاح متكامل أكثر".

كشفت تقارير صحفية عالمية أن نادي ليفربول بدأ بالفعل التحرّك للتعاقد مع بديل النجم المصري محمد صلاح، تحسبًا لرحيله المُرتقب خلال الفترة المقبلة.



بحسب موقع فوتبول ترانسفيرز، يستهدف المدرب آرني سلوت والمدير الرياضي ريتشارد هيوز التعاقد مع جناح هجومي جديد في يناير المقبل، لتجهيزه كخليفة لصلاح الذي يقترب من مغادرة ملعب أنفيلد رغم تجديد عقده مؤخرًا لمدة عامين.