ليفربول يُحدّد خليفة محمد صلاح .. صفقة هجومية مُرتقبة في يناير

كشفت تقارير صحفية عالمية أن نادي ليفربول بدأ بالفعل التحرّك للتعاقد مع بديل النجم المصري محمد صلاح، تحسبًا لرحيله المُرتقب خلال الفترة المقبلة.

بحسب موقع فوتبول ترانسفيرز، يستهدف المدرب آرني سلوت والمدير الرياضي ريتشارد هيوز التعاقد مع جناح هجومي جديد في يناير المقبل، لتجهيزه كخليفة لصلاح الذي يقترب من مغادرة ملعب أنفيلد رغم تجديد عقده مؤخرًا لمدة عامين.

النجم المصري البالغ من العمر 33 عامًا يعيش أحد أفضل مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ساهم بالتسجيل والصناعة بفاعلية كبيرة، لكن داخل ليفربول هناك قناعة بأن وقت رحيله بات مسألة وقت، وأن النادي يحتاج لتأمين بديل طويل الأمد.

اختار ليفربول بالفعل مالك فوفانا، جناح ليون الفرنسي، ليكون الخليفة المحتمل لصلاح. اللاعب الشاب صاحب الـ20 عامًا لفت الأنظار في الدوري الفرنسي، ويُعد من أبرز المواهب الأوروبية في مركز الجناح.

إدارة ليفربول تدرك أن الطريق للتعاقد مع فوفانا لن يكون سهلًا، خاصة مع اهتمام أندية كبرى مثل تشيلسي وآرسنال بخدماته خلال الصيف الماضي. ومع ذلك، يسعى الريدز لإتمام الصفقة مبكرًا في سوق الشتاء لتأمين مستقبل الخط الهجومي.

وكان فوفانا قد صرّح في وقت سابق بأنه يفضل البقاء في ليون للحصول على دقائق لعب أكثر، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة له هي التطور المستمر داخل الملعب، رغم إغراءات اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.