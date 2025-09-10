مبابي يعترف: الكرة الذهبية هذا العام بعيدة عني.. وأرشح ديمبلي وحكيمي

اعترف كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بصعوبة تتويجه بالكرة الذهبية لعام 2025، مؤكدًا أن هناك لاعبين آخرين قدموا مواسم استثنائية مع أنديتهم ما يجعلهم أقرب لحصد الجائزة.

قدم مبابي موسمًا مميزًا مع ريال مدريد، حيث واصل تسجيل الأهداف وقيادة هجوم الفريق الملكي، ليضع نفسه ضمن المرشحين بقوة. ورغم ذلك، يرى المهاجم الفرنسي أن زميله السابق في باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي، بالإضافة إلى لامين يامال جناح برشلونة، يملكان حظوظًا أوفر لنيل الجائزة.

وفي حوار مع صحيفة ليكيب الفرنسية، رشّح مبابي ديمبلي وأشرف حكيمي للفوز بالكرة الذهبية، قائلاً:"لا أعتقد أنني سأفوز بها هذا العام. بين ديمبلي وأشرف لا أستطيع الاختيار، لكن ما يهمني أن يُقدّر أداؤهما كما يستحقان. سأكون سعيدًا لأي منهما."

وكشف مبابي، أنه كان قريبًا من البكاء عقب خسارة باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، موضحًا: "لم ألعب في تلك المباراة، شعرت أنني بلا قيمة. الهزيمة قد تكون مستحقة، لكن الغياب عن أرض الملعب يجعلك مثل أي مشاهد آخر أمام التلفزيون".

تطرق مبابي إلى حياته الشخصية، مؤكدًا أن الأضواء تسلط عليه دائمًا بشكل مبالغ فيه:"أحيانًا يكون الأمر عادلًا وأحيانًا لا. كثير مما يُقال عني لا يمت للواقع بصلة."

كما علّق على الشائعات التي ربطته بقضية اغتصاب في ستوكهولم، قائلًا:

“كان مؤلمًا أن أرى البعض يستغل موضوعًا بهذه الخطورة. للأسف هناك نساء كثيرات يعانين من مثل هذه القضايا، لذا لا ينبغي التلاعب بها.”