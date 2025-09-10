عودة نبيل.. تأهيل ويليامز.. وغياب أرموشة لمدة أسبوع عن غزل المحلة

صرّح الدكتور أحمد سيد دكتور إصابات الملاعب والتأهيل بالفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة أن اللاعب محمود نبيل أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح وعاد للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعد تماثله الكامل للشفاء.

كما أكد أن اللاعب ويليامز صنداي بدأ بالفعل المرحلة الأولى من التمرينات العلاجية عقب نجاح جراحة المنظار التي أجراها مؤخرًا في غضروف الركبة، مشيرًا إلى أن حالته في تحسن مستمر وفق البرنامج التأهيلي المحدد له.

وفيما يخص اللاعب محمد إسلام “أرموشة”، أشار د. أحمد سيد إلى أنه تعرض لإصابة بالتواء في مفصل القدم خلال مباراة الصيد الودية ، مما يستدعي غيابه عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، على أن يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل منتظم تمهيدًا لعودته سريعًا للمشاركة مع زملائه