قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معتز الخصوصي: رفض طعون المرحلة الثانية من الانتخابات دليل على انخفاض المخالفات
تفاصيل جديدة في حريق مخزن تابع لشركة الترسانة في إمبابة
أحمد ياسر ريان: أنتظر فرصة اللعب للزمالك.. ومازلت أحلم بالعودة للأهلي
مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025
شراكة حكومية ومجتمعية لتشغيل مصنع غزل الفيوم توفر فرص عمل لـ 2000 سيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطلة تجديف نادي المعادي تتوج بالذهب في سباق Alpha X بالمتحف المصري الكبير

التجديف
التجديف
رباب الهواري

حققت لاعبة التجديف بنادي المعادي واليخت نور الهدى عرفة فوزاً جديداً يضاف إلى سجل انتصاراتها، بعد حصدها المركز الأول في سباق Alpha X، الذي أقيم داخل أروقة المتحف المصري الكبير في حدث رياضي فريد جمع بين اللياقة البدنية وروح التحدي في مكان حضاري عالمي.


وجاء فوز نور الهدى ليؤكد استمرار تألقها واعتيادها الدائم على اعتلاء منصات التتويج، وسط منافسة قوية شارك فيها أكثر من 1000 رياضي ضمن فعاليات Alpha X، وما يزيد عن 2000 لاعب ولاعبة في Alpha Fit.


وتميز السباق بمسار معقد يعتمد على مزيج من الجري والقوة والتحمل، إذ شمل 10 تحديات رئيسية تتخللها مراحل جري متكررة لمسافة 800 متر، مما جعل السباق اختباراً شاملاً لقدرات المتسابقين. 
وجاءت محطات السباق كالتالي:
1. 800 متر تجديف داخل الصالات(الأرجوميتر)(Row)
2. 50 متر (Sled Push)
3. 50 متر Burpee Broad Jump
4. حمل Farmers Carry لمسافة 200 متر
5. المشي بالـ Sandbag Lunges لمسافة 80 متر
6. جهاز التجديف داخل الصالات(الأرجوميتر ) 
‏ Ski Erg لمسافة 800 متر
‏(Row)
7. مسافة 50 متر 
‏ (Sled Pull)
8. تجاوز صندوق 40 مرة (Box Get Over)
9. المشي حاملاً وزن Bear Hug لمسافة 200 متر
10. 80 تكرار من الـ Wall Balls


وتخللت كل محطة مرحلة جري 800 متر، لتصل المسافة الإجمالية إلى عدة كيلومترات يقطعها اللاعب وسط تحديات بدنية مرهقة تتطلب قوة عضلية عالية وتحملًا بدنيًا عالياً.


وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق البطولة، مؤكداً أن إقامة الفعاليات داخل المتحف المصري الكبير يُعد نموذجاً مبهراً للمزج بين الثقافة والرياضة، ويعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات مبتكرة تضعها في صدارة المشهد الرياضي العالمي.


وأشار الوزير إلى أن الحدث يأتي ضمن مبادرة "لياقة المصريين" التي تهدف إلى جعل ممارسة الرياضة أسلوب حياة، وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة المجتمعية الهادفة.


من جانبه، أكد إسلام قرطام رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية، أن الاتحاد يعمل على نشر ثقافة الرياضة اليومية بين الشباب والفتيات، واستضافة بطولات دولية كبرى تُظهر قدرة مصر التنظيمية.


وجاء فوز نور الهدى عرفة ليعكس قوة لاعبات نادي المعادي واليخت، ويؤكد استمرار النادي في صناعة أبطال قادرين على المنافسة بجميع المحافل. وقدّمت نور الهدى أداءً قوياً عبر جميع مراحل السباق، لتخطف صدارة الترتيب وتواصل سلسلة انتصاراتها المعتادة.

التجديف اخبار الرياضة وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

منتخب مصر للمحليين

رغم الخروج المهين عربيا.. منتخب مصر يتعرض لعقوبات مالية| تفاصيل

ترشيحاتنا

فوز جامعة الأزهر ضمن التحالفات القومية في المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”

فوز جامعة الأزهر ضمن التحالفات القومية في المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”

الزكاة

ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح

الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف

تحريم التبني | أسامة قابيل يرد على تساؤلات إيمان العاصي

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد