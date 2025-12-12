بطلة تجديف نادي المعادي تتوج بالذهب في سباق Alpha X بالمتحف المصري الكبير

حققت لاعبة التجديف بنادي المعادي واليخت نور الهدى عرفة فوزاً جديداً يضاف إلى سجل انتصاراتها، بعد حصدها المركز الأول في سباق Alpha X، الذي أقيم داخل أروقة المتحف المصري الكبير في حدث رياضي فريد جمع بين اللياقة البدنية وروح التحدي في مكان حضاري عالمي.



وجاء فوز نور الهدى ليؤكد استمرار تألقها واعتيادها الدائم على اعتلاء منصات التتويج، وسط منافسة قوية شارك فيها أكثر من 1000 رياضي ضمن فعاليات Alpha X، وما يزيد عن 2000 لاعب ولاعبة في Alpha Fit.



وتميز السباق بمسار معقد يعتمد على مزيج من الجري والقوة والتحمل، إذ شمل 10 تحديات رئيسية تتخللها مراحل جري متكررة لمسافة 800 متر، مما جعل السباق اختباراً شاملاً لقدرات المتسابقين.

وجاءت محطات السباق كالتالي:

1. 800 متر تجديف داخل الصالات(الأرجوميتر)(Row)

2. 50 متر (Sled Push)

3. 50 متر Burpee Broad Jump

4. حمل Farmers Carry لمسافة 200 متر

5. المشي بالـ Sandbag Lunges لمسافة 80 متر

6. جهاز التجديف داخل الصالات(الأرجوميتر )

‏ Ski Erg لمسافة 800 متر

‏(Row)

7. مسافة 50 متر

‏ (Sled Pull)

8. تجاوز صندوق 40 مرة (Box Get Over)

9. المشي حاملاً وزن Bear Hug لمسافة 200 متر

10. 80 تكرار من الـ Wall Balls



وتخللت كل محطة مرحلة جري 800 متر، لتصل المسافة الإجمالية إلى عدة كيلومترات يقطعها اللاعب وسط تحديات بدنية مرهقة تتطلب قوة عضلية عالية وتحملًا بدنيًا عالياً.



وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق البطولة، مؤكداً أن إقامة الفعاليات داخل المتحف المصري الكبير يُعد نموذجاً مبهراً للمزج بين الثقافة والرياضة، ويعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات مبتكرة تضعها في صدارة المشهد الرياضي العالمي.



وأشار الوزير إلى أن الحدث يأتي ضمن مبادرة "لياقة المصريين" التي تهدف إلى جعل ممارسة الرياضة أسلوب حياة، وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة المجتمعية الهادفة.



من جانبه، أكد إسلام قرطام رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية، أن الاتحاد يعمل على نشر ثقافة الرياضة اليومية بين الشباب والفتيات، واستضافة بطولات دولية كبرى تُظهر قدرة مصر التنظيمية.



وجاء فوز نور الهدى عرفة ليعكس قوة لاعبات نادي المعادي واليخت، ويؤكد استمرار النادي في صناعة أبطال قادرين على المنافسة بجميع المحافل. وقدّمت نور الهدى أداءً قوياً عبر جميع مراحل السباق، لتخطف صدارة الترتيب وتواصل سلسلة انتصاراتها المعتادة.