الزمالك يسابق الزمن لصرف جزء من مستحقات لاعبيه قبل مواجهة المصري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن إدارة الكرة تبذل قصارى جهدها لصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة في الأيام القليلة المقبلة، وقبل لقاء المصري المقبل في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بالرغم من الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة، ووعدت إدارة الكرة اللاعبين بصرف جزء من المستحقات في أقرب وقت ممكن.

وكان لاعبو الزمالك تحدثوا مع إدارة الكرة بشأن مستحقاتهم المتأخرة في الفترة الأخيرة وحصلوا على وعد بصرفها في غضون أيام.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.