سيميوني: جوليان ألفاريز الأفضل في العالم حاليًا.. وانتقادات أتلتيكو مدريد "مستحقة"

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الراهن، مفضلًا إياه على مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية.

بحسب تصريحات نقلتها صحيفة فوتبول إسبانيا، وضع سيميوني ألفاريز في مقارنة مع أسماء لامعة مثل جود بيلينجهام، كول بالمر، عثمان ديمبلي، إيرلينج هالاند، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، بيدري، فيتينيا، وحتى النجم المصري محمد صلاح، قبل أن يحسم اختياره قائلاً: "أنا أحب جوليان".

وفي سياق آخر، اعترف سيميوني بأن فريقه لم يقدم البداية المأمولة هذا الموسم، حيث يتأخر أتلتيكو مدريد بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد، مشيرًا إلى أن الانتقادات الموجهة للفريق "عادلة ومستحقة".

وأضاف المدرب الأرجنتيني:

"نحن لم نحقق النقاط التي كان يجب أن نحصدها، لكن لا أعتقد أننا لعبنا بالسوء الذي يبرر وضعنا الحالي. الموسم الماضي كنا متأخرين بعشر نقاط عن برشلونة وفي ديسمبر صعدنا للصدارة، كرة القدم دائمًا مليئة بالمفاجآت".

شدد سيميوني على أن أولوية الفريق الآن هي إعادة البناء وتحسين الأداء، قائلاً:

"الحصول على نقطتين فقط من أصل تسع ليس مبررًا، لكن لدينا الكثير لنقدمه. الفوز بالألقاب هدف دائم لنا، غير أن الوقت الحالي يتطلب التركيز على تطوير الفريق قبل التفكير في البطولات".

وختم حديثه قائلاً:

"أريد الفوز بالليجا وأعلم أن جماهير أتلتيكو تشعر بالإحباط، لكننا في مرحلة شبيهة بخطوات الطفل الأولى، علينا أن نمشي قبل أن نركض. عندما وصلت للفريق نجح أتلتيكو في الفوز بالدوري موسم 95-96، وحققنا اللقب مجددًا مرتين، والآن حان الوقت لتقليص الفجوة مع المنافسين".