محافظ أسوان: تأمين صناديق الاقتراع لجولة الإعادة لانتخابات النواب وتسليمها للجان الفرز

شهدت العملية الانتخابية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 أجواء هادئة على مدار اليومين تجسدت في الإقبال المتواصل للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.



وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، أن المحافظ الدكتور إسماعيل كمال، حرص على متابعة إغلاق صناديق الاقتراع عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل كافة اللجان بإجمالى 152 لجنة داخل 3 دوائر انتخابية، والمسجل عليها 840 ألفا و731 ناخبا وناخبة.



ولفت إلى أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين حيث تم التواصل مع المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الإبتدائية لاستمرار فتح اللجان الانتخابية بعد مواعيد الغلق المحددة فى تمام الساعة التاسعة مساء، والدفع ببعض القضاة إلى عدد من اللجان التى شهدت إقبالا كبيرا وتكدسا من الناخبين فى الساعات الأخيرة لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم، كما أنه تم استمرار فتح اللجان لحين الانتهاء من قيام جميع الناخبين للتصويت بمقر اللجان الخاصة بهم.



وأثناء متابعته لغلق اللجان، بحضور ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة والجهات المختصة، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة، وتم تسليمها إلى لجان الفرز وسط متابعة من مركز عمليات مجلس الوزراء، وأيضاً وزارة التنمية المحلية. مشيراً إلى أن العملية الانتخابية شهدت تسخير كافة الإمكانيات من الجهاز التنفيذي، وتقديم كامل الدعم اللوجستي والإداري بالتعاون والتكاتف بين كافة الأجهزة المعنية مما ساهم في إنجاح هذا العرس الديمقراطي، وهذا الاستحقاق الدستوري، وخروجه بالشكل الذى يليق بهذه المحافظة العريقة.