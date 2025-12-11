قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفجار مدينة العمال.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ماذا حدث في مباراة السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب؟| تفاصيل
سعر الذهب يتحرك في ختام تعاملات مساء اليوم 11-12-2025
نيجيريا تعلن قائمتها النهائية لكأس الأمم الأفريقية.. وودية قوية أمام مصر قبل السفر للمغرب
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
منتخب السعودية يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على فلسطين 2-1
كنو يسجل هدفا قاتلا للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب
التصعيد يقترب .. جيش الاحتلال يهدد لبنان بخطة عسكرية غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تأمين صناديق الاقتراع لجولة الإعادة لانتخابات النواب وتسليمها للجان الفرز

محافظ اسوان
محافظ اسوان
أ ش أ

شهدت العملية الانتخابية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 أجواء هادئة على مدار اليومين تجسدت في الإقبال المتواصل للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.


وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، أن المحافظ الدكتور إسماعيل كمال، حرص على متابعة إغلاق صناديق الاقتراع عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل كافة اللجان بإجمالى 152 لجنة داخل 3 دوائر انتخابية، والمسجل عليها 840 ألفا و731 ناخبا وناخبة. 


ولفت إلى أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين حيث تم التواصل مع المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الإبتدائية لاستمرار فتح اللجان الانتخابية بعد مواعيد الغلق المحددة فى تمام الساعة التاسعة مساء، والدفع ببعض القضاة إلى عدد من اللجان التى شهدت إقبالا كبيرا وتكدسا من الناخبين فى الساعات الأخيرة لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم، كما أنه تم استمرار فتح اللجان لحين الانتهاء من قيام جميع الناخبين للتصويت بمقر اللجان الخاصة بهم.


وأثناء متابعته لغلق اللجان، بحضور ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة والجهات المختصة، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة، وتم تسليمها إلى لجان الفرز وسط متابعة من مركز عمليات مجلس الوزراء، وأيضاً وزارة التنمية المحلية. مشيراً إلى أن العملية الانتخابية شهدت تسخير كافة الإمكانيات من الجهاز التنفيذي، وتقديم كامل الدعم اللوجستي والإداري بالتعاون والتكاتف بين كافة الأجهزة المعنية مما ساهم في إنجاح هذا العرس الديمقراطي، وهذا الاستحقاق الدستوري، وخروجه بالشكل الذى يليق بهذه المحافظة العريقة.

العملية الانتخابية مجلس النواب الإقبال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات احتفالية "أجندة بيكين +30: تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة"

المستشارة أمل عمار تشارك في احتفالية "أجندة بيكين +30" وتؤكد التزام مصر بتمكين المرأة

المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات معرض تراثنا ٢٠٢٥

المجلس القومي للمرأة يدعم رائدات الأعمال ويبرز الحرف اليدوية في معرض تراثنا 2025

وفاة والدة عماد الدين حسين

أسرة صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

فيديو

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد