أونزي دور.. ديمبلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2025

توٌج الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أونزي دور لأفضل لاعب في أوروبا 2025.

وجاء فوز ديمبيلي بجائزة "أونزي دور" المرموقة لعام 2025، والتي تقدمها مجلة أونزي مونديال الفرنسية سنويًا لأفضل لاعب في كرة القدم الأوروبية، تتويجًا لموسم مميز قدم خلاله أداءً لافتًا، وقاد الفريق الباريسي لحصد الثلاثية التاريخية للمرة الأولى في تاريخه.

وحصد نجم باريس سان جيرمان الجائزة على حساب كل من لامين يامال وكيليان مبابي على الترتيب.

