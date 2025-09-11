إعلامي: إمام عاشور يضغط على الجهاز الفني للأهلي للمشاركة أساسيًا أمام إنبي

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي يضغط خلال الفترة الحالية بقوة للتواجد في مباراة إنبي المقبلة في الدوري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "إمام يضغط بقوة على عماد النحاس من أجل مشاركته أمام إنبي في الدوري بشكل أساسي، مستندًا على جاهزيته الكاملة والتي أكدتها الأشعة الأخيرة وأيضا مشاركته في المباراة الودية الأخير أمام فريق شباب النادي الأهلي".

واختتم: "النحاس وعده بالتواجد لكن يدرس مشاركته لبضع دقائق في المباراة دون الدفع به اساسيًا من أجل دخوله في أجواء المباريات تدريجيًا".