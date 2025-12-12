القومي للمرأة يهنئ حواء بجائزة أفضل مجلة مصرية ذات محتوى هادف للأسرة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهنئة إلى مجلة «حواء» وأسرة تحريرها بمناسبة فوزها بجائزة أفضل مجلة مصرية ذات محتوى هادف للمرأة والأسرة في مسابقة مجلس الأسرة العربية للتنمية، والتي أُعلنت بجامعة الدول العربية.

حيث عبرت المستشارة أمل عمار عن فخرها بهذا الفوز المستحق لمجلة «حواء» والذى يعكس مسيرة طويلة من العمل الجاد والمحتوى الهادف الذي يلبّي احتياجات المرأة والأسرة المصرية، مؤكدة أن هذا الفوز يمثل تتويجاً للدور العريق الذي لعبته المجلة عبر تاريخها في دعم قضايا المرأة وتسليط الضوء على الموضوعات الاجتماعية والثقافية المهمة، كما يعكس ثقة القراء والمؤسسات في رسالة مجلة «حواء» المهنية، ويمثل خطوة جديدة في مسيرتها الإعلامية المتميزة التي أسهمت فى تطوير الوعي المجتمعي ودعم المبادرات القومية الهادفة لتمكين المرأة، مضيفة أن مجلة «حواء» تعد واحدة من أعرق المجلات المصرية التي حافظت على حضورها وتأثيرها من خلال محتوى توعوي وثقافي راقٍ يدعم المبادرات القومية ويسهم في نشر الوعي الاجتماعي.