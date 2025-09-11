أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتفقد أعمال رصف أحياء الخارجة.. ولجنة تسيير أعمال الجامعة الأهلية تبحث الاستعدادات للعام الدراسي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال رصف أحياء الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية، اليوم الأربعاء، أعمال الرصف الجارية بعدد من أحياء منطقة الخارجة القديمة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولى رئيس المركز، والمهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه جاري استكمال أعمال رصف حي المروة بالأسفلت بطول 3 كم، وتركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع الجانبية بمناطق حي البلد القديمة ومحيط سوق الشعلة وشارعي النصر وصلاح سالم على مساحة 30 ألف متر مسطح كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال باقي الشوارع والتفرعات وفق الجدول الزمني الموضوع بالخطة.

محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام العمل بالمقر الجديد للمبنى الإداري للديوان العام

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، المقر الجديد للمبنى الإداري التابع لديوان عام المحافظة (جمعية شروق سابقًا)، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

وقد تابع سير العمل بالإدارات المختلفة بعد رفع كفاءة المبنى وإعادة استغلاله؛ لتطوير منظومة الأداء الوظيفي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، كما وجّه بدراسة أرشفة الملفات والمستندات الورقية إلكترونيًا، ووضع خطة للانتهاء من تطبيق منظومة الإعلانات وعدم السماح بوضع أي لافتات إعلانية دون ترخيص مسبق.

وتولي محافظة الوادي الجديد أهمية كبيرة لقطاع البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، باعتباره محورًا رئيسيًا لدعم خطط التنمية وتيسير حركة المواطنين.

وخلال الأعوام الماضية، نفذت المحافظة مشروعات واسعة للرصف والتطوير بمراكزها الخمسة، مع التركيز على المناطق القديمة والشوارع الحيوية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتسهيل خدمات النقل داخل المدن والقرى.

كما تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير بالتوازي مع أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف والإنارة، بما يضمن تكامل البنية التحتية واستدامة المشروعات، ويعزز من جذب الاستثمارات ودعم الأنشطة الاقتصادية.

لجنة تسيير أعمال جامعة الوادي الجديد الأهلية تبحث الاستعدادات للعام الدراسي

عقدت لجنة تسيير أعمال بجامعة الوادي الجديد الأهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي ، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة، وأعضاء اللجنة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتناول الاجتماع تجهيز المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب توفير الأدوات الكتابية والموارد التعليمية، مع تشكيل وحدة IT للدعم الفني لحل أي مشكلات تقنية بشكل فوري. وتجهيز مكتبة للأدوات والورقيات وماكينات التصوير لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ناقشت اللجنة تجهيزات المدن الجامعية وتوفير الإعاشة والصيانة، بالإضافة إلى وضع خطة لتشغيل وسائل مواصلات منتظمة لنقل الطلاب من وإلى الجامعة، بما يسهل انتقالاتهم ويخفف عنهم الأعباء.



واستعرض الاجتماع سبل توفير التأمين الطبي للطلاب بالتعاون مع كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة الوادي الجديد

وأكدت اللجنة أن الجامعة تستعد لانطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد، ببيئة تعليمية متكاملة تشمل قاعات ومعامل حديثة، ومدن جامعية مجهزة، وخدمات لوجستية متطورة، إلى جانب بحث تطوير البرامج الأكاديمية بما يجعلها نموذجًا متميزًا للتعليم الجامعي في صعيد مصر

وأنشئت جامعة الوادى الجديد الأهلية بالقرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2025م، وتسعى الجامعة ان تصبح واحدة من الجامعات الرائده محليا ودوليا في نشر المعرفة، والتميز البحثي، والشراكة المجتمعية المستدامة

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن إدراج جامعة الوادي الجديد الأهلية ضمن تنسيق الجامعات اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026 يُعد نقلة كبيرة في خارطة التعليم الجامعي المصري، حيث تأتي الجامعة ضمن سلسلة من 12 جامعة أهلية جديدة جرى الإعلان عنها مؤخرًا، من بينها جامعات السويس، الأقصر، وعين شمس الأهلية.

وتضم جامعة الوادي الاهليه مجموعة من الكليات وهي كلية الصيدلة، وكلية الطب البيطري، وكليه العلوم، وكلية الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وكلية الكيمياء، وكلية الزراعة، وكلية اللغات والعلوم الانسانية.

مدير إدارة الخارجة التعليمية يتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى

أجرى مجدي محمد محمود مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، جولة ميدانية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، رافقته خلالها أميمة فهيم وكيل الإدارة، شملت مدرسة المروة الابتدائية، ومدرسة المروة الإعدادية، ومدرسة المروة التجارية.

وذلك للاطمئنان على سير العمل وانضباط العاملين، والتأكد من جاهزية المدارس من حيث النظافة والصيانة وتوافر الوسائل التعليمية، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وخلال الجولة استمع مدير عام الإدارة إلى ملاحظات مديري المدارس والمعلمين حول سير الاستعدادات، مؤكداً حرص الإدارة على تذليل أي عقبات وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن بداية جادة وحافلة بالنجاح للعام الدراسي وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور سامي فضل وكيل التعليم بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لجاهزية المدارس والحرص على انتظام العملية التعليمية