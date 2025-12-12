قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوسة الطماطم .. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الأسعار خلال شهر
الإليزيه: اجتماع باريس بشأن أوكرانيا لن ينعقد
جوائز مليون و50 ألف جنيه.. «عائلة سعد» تحصد المركز الأول عالمياً في مسابقة القرآن
30 دقيقة .. إنبي يتقدم على الأهلي في كأس عاصمة مصر
محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي
أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عام ينتهي في مصر.. ماذا يحدث؟
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
حسام موافي يكشف مفاجأة: كل واحد فينا ليه عُمرين
شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هالة فاخر: دعيت ربنا يحلها وبعد 48 ساعة جالي رزق غير متوقع

هالة فاخر
هالة فاخر
محمد البدوي

قالت الفنانة هالة فاخر أنها دائمًا تلجأ إلى الدعاء في لحظات الضيق، مؤكدة أن أكثر ما تدعو به هو “الستر والصحة”. 

وروت خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر مع الإعلامية ياسمين عز، واقعة مرّت بها قبل سفرها إلى إمارة عجمان، حين وجدت نفسها في موقف صعب لم يتوفر معها أي مال.

وقالت هالة فاخر: “مرة فعلاً مكنش معايا خالص، وكان عندي سفرية لعجمان قعدت أكلم ربنا وأقوله: يا رب حلّها من عندك، أنا قبل ما أسافر لازم أسيب فلوس للبيت وشوية حاجات كتير”.

اتصال غير متوقع

وأضافت أنها بعد 20 إلى 25 يومًا من الدعاء والقلق، جاءها اتصال غير متوقع من المخرج محمد سامي المتخصص في الإعلانات، ليسألها عن إمكانية مشاركتها في إعلان جديد. 

وتابعت: “قالي إزيك يا هلولة.. عاملة إيه؟ تعملي إعلان؟ قلت له آه من غير تفكير طلبت المبلغ اللي محتاجاه علشان أسيبه لماما قبل السفر، وقالي ماشي.. يلا بينا نصور”.

وأوضحت أنها بالفعل بدأت التصوير خلال يومين فقط، واشترطت الحصول على أجرها نقدًا: “قولتله مش عايزة شيك.. عايزة الفلوس صاحية، وخدت الفلوس واديتهالها والحمد لله رب العالمين”.

رزق ربنا بييجي في وقته

وأكدت أن هذه الواقعة كانت رسالة واضحة بأن “رزق ربنا بييجي في وقته”، وأن الدعاء كان له أثر كبير في تيسير الأمر بشكل لم تكن تتوقعه.

هالة فاخر الفنانة هالة فاخر الدعاء أزمة هالة فاخر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

ترشيحاتنا

الزكاة

هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة

دولة التلاوة

مفاجأة سارة ونجاح جديد.. هشام طلعت مصطفى: 10 ملايين جنيه دعما لدولة التلاوة

رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى يدعم برنامج دولة التلاوة بـ10 ملايين جنيه

بالصور

نقيب البيطريين للمواطنين: لا تأكلوا الفشة والممبار.. لحمة الرأس والعكاوي جميلة جدا

أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت

أسباب ظهور الشيب المبكر .. وطرق العلاج والوقاية

أسباب ظهور الشيب المبكر
أسباب ظهور الشيب المبكر
أسباب ظهور الشيب المبكر

جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد