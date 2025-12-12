هالة فاخر: دعيت ربنا يحلها وبعد 48 ساعة جالي رزق غير متوقع

قالت الفنانة هالة فاخر أنها دائمًا تلجأ إلى الدعاء في لحظات الضيق، مؤكدة أن أكثر ما تدعو به هو “الستر والصحة”.

وروت خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر مع الإعلامية ياسمين عز، واقعة مرّت بها قبل سفرها إلى إمارة عجمان، حين وجدت نفسها في موقف صعب لم يتوفر معها أي مال.

وقالت هالة فاخر: “مرة فعلاً مكنش معايا خالص، وكان عندي سفرية لعجمان قعدت أكلم ربنا وأقوله: يا رب حلّها من عندك، أنا قبل ما أسافر لازم أسيب فلوس للبيت وشوية حاجات كتير”.

اتصال غير متوقع

وأضافت أنها بعد 20 إلى 25 يومًا من الدعاء والقلق، جاءها اتصال غير متوقع من المخرج محمد سامي المتخصص في الإعلانات، ليسألها عن إمكانية مشاركتها في إعلان جديد.

وتابعت: “قالي إزيك يا هلولة.. عاملة إيه؟ تعملي إعلان؟ قلت له آه من غير تفكير طلبت المبلغ اللي محتاجاه علشان أسيبه لماما قبل السفر، وقالي ماشي.. يلا بينا نصور”.

وأوضحت أنها بالفعل بدأت التصوير خلال يومين فقط، واشترطت الحصول على أجرها نقدًا: “قولتله مش عايزة شيك.. عايزة الفلوس صاحية، وخدت الفلوس واديتهالها والحمد لله رب العالمين”.

رزق ربنا بييجي في وقته

وأكدت أن هذه الواقعة كانت رسالة واضحة بأن “رزق ربنا بييجي في وقته”، وأن الدعاء كان له أثر كبير في تيسير الأمر بشكل لم تكن تتوقعه.