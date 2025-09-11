قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك

رباب الهواري

وصف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد الوضع الحالي داخل نادي الزمالك بأنه أشبه بقطع التيار الكهربائي عن منزل، مؤكدًا أن ما يعيشه النادي لا يُمكن اعتباره مجرد أزمة، بل هو كارثة مالية شاملة أدت إلى شلل شبه كامل في كافة القطاعات.
 

أزمة قيد اللاعب الجديد
 

وأكد ابراهيم عبد الجواد من خلال تصريحات تليفزيونية بانه على الرغم من سلامة إجراءات قيد اللاعب الكيني بارون أوتشينج، إلا أن الزمالك لم يتمكن من استخراج بطاقة اللعب الخاصة به. السبب يعود إلى عدم سداد المستحقات المالية لاتحاد الكرة، وهو ما عرقل انضمامه الرسمي لقائمة الفريق، ليبقى اللاعب معلقًا رغم جاهزيته الفنية.
 

قضية “ألفينا” تعمّق الأزمة
 

وأشار عبدالجواد بأن أزمة أخرى تضرب القلعة البيضاء تتمثل في قضية النادي الأوكراني وألفينا، حيث كان الزمالك مطالبًا بدفع قسط مستحق يبلغ 300 ألف دولار، إلا أن التأخير في السداد فتح الباب أمام النادي الأوكراني لملاحقة الزمالك من جديد عبر القنوات القانونية، مما يُنذر بعقوبات محتملة تُزيد من معاناة الفريق.
 

غضب اللاعبين من تأخر المستحقات
 

من جانب آخر، يواجه الزمالك تحديًا داخليًا مع لاعبيه، بعدما طالبوا الإدارة مرارًا بتسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة. ورغم وعود المسؤولين بحل الأزمة، إلا أن الأموال لم تصل للاعبين حتى الآن، وهو ما يزيد حالة التوتر وعدم الاستقرار داخل غرفة الملابس.

تعتيم إعلامي ومحاولات للسيطرة
 

كشف عبد الجواد أن هذه الملفات كانت تُدار بسرية تامة في الفترة الماضية على أمل الوصول إلى حلول سريعة، لكن استمرار الأزمة دون انفراجة جعل الحقائق تظهر للعلن. 

وأكد أن الموقف الحالي يتطلب تدخلًا عاجلًا من إدارة الزمالك لتفادي تصاعد الأزمات إلى مستوى أكثر خطورة يهدد مستقبل النادي على المستويين المحلي والقاري

“الظلام يسيطر على المشهد”

وصف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد الوضع الحالي داخل نادي الزمالك بأنه أشبه بقطع التيار الكهربائي عن منزل، مؤكدًا أن ما يعيشه النادي لا يُمكن اعتباره مجرد أزمة، بل هو كارثة مالية شاملة أدت إلى شلل شبه كامل في كافة القطاعات.


 

