عودة سيف الجزيري للتدريبات الجماعية مع الزمالك بعد تقدمه باعتذار.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عودة سيف الجزيري للتدريبات الجماعية مع الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب عبد الباسط :"عودة سيف الجزيري للتدريبات الجماعية مع الزمالك بعد تقدمه باعتذار للجهاز الفني".



كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية للأبيض استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أنه من المنتظر انتظام محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ثلاثي المنتخب الأول في تدريبات الغد بعد العودة من بوركينا فاسو مع بعثة الفراعنة عقب خوض مباراة الأمس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.