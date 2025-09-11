شباب متتخب مصر ينهون استعدادهم لخوض البطولة الإفريقية للكرة الطائرة بالقاهرة

أنهى منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت 20 عامًا استعداداته الكاملة للمشاركة في البطولة الإفريقية، التي تستضيفها مصر على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2025.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على توفير معسكر قوي لمنتخب الشباب قبل انطلاق البطولة، بهدف تجهيز الفراعنة الصغار لتحقيق نتائج إيجابية والفوز باللقب الإفريقي، مواصلين إنجازات الكرة الطائرة في عهد المجلس الحالي.

الجهاز الفني والإداري:

د. حمدي نور الدين – عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة

مستر بيرسي أونكن – المشرف العام على قطاع الشباب

الكابتن أحمد سمير – المدير الفني

الكابتن محمد بخيت – المدرب العام

الكابتن أحمد مدحت – المحلل الفني

د. محمد يونس – طبيب الفريق

الكابتن سامح نور – تأهيل إصابات

الكابتن محمد رمضان – المدير الإداري



قائمة اللاعبين:

إبراهيم عادل – يوسف الرصاص – أحمد يوسف جبل – مازن شريف – محمد الدقاق – أحمد رضا – خالد الفقي – مالك نور – أحمد البحيري – حمزة ياسين – الحبيب إبراهيم – حازم كمال.

يُذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة يترأسها الإعلامية منى عبدالكريم، فيما يتولى الكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد، مهام مدير البطولة.