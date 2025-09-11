الليلة.. برشلونة بقيادة سيف الدرع يواجه جوج بدوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الخميس مواجهة قوية بين فريق برشلونة الإسباني بقيادة نجم منتخب مصر سيف الدرع أمام نظيره جوج الدنماركي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، التي تقام بمشاركة 16 فريقًا من أقوى أندية القارة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، بتعليق المعلق الرياضي خالد خيري.

وتستكمل مباريات الجولة اليوم، حيث يلتقي فريق بيك سيغيد المجري مع نظيره فيسلا بلوك البولندي في الثامنة إلا الربع مساءً، وفي تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً يواجه فريق فوكس برلين الألماني نظيره نانت الفرنسي.

كما تقام مواجهة أخرى في العاشرة إلا الربع مساءً بين فريق كيلسي البولندي بقيادة النجم المصري حسن قداح أمام فريق كولستاد النرويجي.

وكانت البطولة قد انطلقت أمس الأربعاء بإقامة أربع مباريات، أسفرت نتائجها عن،

فوز ألبورج الدنماركي على فيزبريم المجري (32-28).

فوز سبورتنج لشبونة البرتغالي على دينامو بوخارست الروماني (33-30).

فوز ماجديبورج الألماني على باريس سان جيرمان الفرنسي (37-31).

فوز يوروفارم بليستر المقدوني على دينامو زغرب الكرواتي (25-23).



وتم تقسيم الفرق الـ16 إلى مجموعتين، تضم الأولى، ألبورج الدنماركي، فوكس برلين الألماني، فيزبريم المجري، كيلسي البولندي، نانت الفرنسي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، دينامو بوخارست الروماني، كولستاد النرويجي.

فيما تضم المجموعة الثانية، فيسلا بلوك البولندي، برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ماجديبورج الألماني، دينامو زغرب الكرواتي، يوروفارم بيليستر المقدوني، بيك سيغيد المجري، جوج الدنماركي.

ويمثل مصر في هذه النسخة من البطولة 10 لاعبين، هم، الرباعي المحترف في فيزبريم المجري بقيادة يحيى الدرع، وعلي زين، وأحمد هشام السيد "دودو"، وأحمد عادل، إضافة إلى ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل، والحارس محمد علي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، وحسن قداح لاعب كيلسي البولندي، وسيف الدرع لاعب برشلونة الإسباني، وأيضًا خالد وليد مع يوروفارم المقدوني.

وكانت الشركة المتحدة للرياضة قد أعلنت حصولها على حقوق إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للموسم الرياضي 2025-2026، والتي تعد البطولة الأقوى عالميًا على مستوى بطولات الأندية في اللعبة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة للرياضة على توفير أفضل خدمة رياضية وإعلامية لجمهور الرياضة في مصر والوطن العربي، من خلال متابعة كوكبة من أبرز نجوم كرة اليد على المستوى العالمي.

وتبث قناة "أون سبورت" مباريات البطولة بداية من دور المجموعات وحتى المربع الذهبي، وصولًا إلى الفاينل فور لتحديد ترتيب المربع الذهبي وبطل أوروبا.