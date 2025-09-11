تراجع الأهلي وبيراميدز في تصنيف أندية العالم وتقدم للزمالك

شهد التصنيف الشهري الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS) اليوم الخميس تغييرات لافتة على صعيد الأندية المصرية.

تراجع ملحوظ لبيراميدز والأهلي

فقد بيراميدز 20 مركزًا دفعة واحدة، ليستقر في المرتبة الـ70 عالميًا بعد أن كان في المركز الـ50 الشهر الماضي، لكنه رغم ذلك حافظ على صدارته لقائمة الأندية المصرية.

الأهلي تراجع هو الآخر 10 مراكز، ليحتل المرتبة الـ75 بدلًا من المركز الـ65 الشهر الماضي، وجاء ثانيًا بين الأندية المصرية.

الزمالك يتقدم 4 مراكز

في المقابل، تقدم الزمالك 4 مراكز ليحل في المركز الـ100 عالميًا بدلًا من الـ104، محتلًا المركز الثالث بين الأندية المصرية في التصنيف.

باريس سان جيرمان في الصدارة وريال مدريد يتراجع

على المستوى العالمي، تصدر باريس سان جيرمان القائمة بفضل تتويجه بالثلاثية المحلية إضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، فيما تراجع ريال مدريد الإسباني إلى المركز الثاني.

ريال مدريد أغلى نادٍ في العالم

رغم تراجعه في التصنيف، جاء ريال مدريد في صدارة قائمة أغلى أندية العالم بقيمة تسويقية بلغت 1.40 مليار يورو، متفوقًا على أرسنال (1.33 مليار يورو) ومانشستر سيتي (1.23 مليار يورو).

وجاء ليفربول في المركز الرابع بقيمة 1.12 مليار يورو.



أفريقيًا، حافظ الأهلي على صدارة ترتيب أغلى أندية القارة بقيمة تسويقية بلغت 37.85 مليون يورو، متفوقًا على صن داونز الجنوب أفريقي (33.38 مليون يورو) وبيراميدز (22.50 مليون يورو).