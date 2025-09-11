قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
أول رد لنادي تشيلسي على التهم المنسوبة إليه من الاتحاد الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تراجع الأهلي وبيراميدز في تصنيف أندية العالم وتقدم للزمالك

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
حمزة شعيب

شهد التصنيف الشهري الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS) اليوم الخميس تغييرات لافتة على صعيد الأندية المصرية.

 تراجع ملحوظ لبيراميدز والأهلي

فقد بيراميدز 20 مركزًا دفعة واحدة، ليستقر في المرتبة الـ70 عالميًا بعد أن كان في المركز الـ50 الشهر الماضي، لكنه رغم ذلك حافظ على صدارته لقائمة الأندية المصرية.

الأهلي تراجع هو الآخر 10 مراكز، ليحتل المرتبة الـ75 بدلًا من المركز الـ65 الشهر الماضي، وجاء ثانيًا بين الأندية المصرية.

الزمالك يتقدم 4 مراكز
في المقابل، تقدم الزمالك 4 مراكز ليحل في المركز الـ100 عالميًا بدلًا من الـ104، محتلًا المركز الثالث بين الأندية المصرية في التصنيف.

 باريس سان جيرمان في الصدارة وريال مدريد يتراجع
على المستوى العالمي، تصدر باريس سان جيرمان القائمة بفضل تتويجه بالثلاثية المحلية إضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، فيما تراجع ريال مدريد الإسباني إلى المركز الثاني.

 ريال مدريد أغلى نادٍ في العالم
رغم تراجعه في التصنيف، جاء ريال مدريد في صدارة قائمة أغلى أندية العالم بقيمة تسويقية بلغت 1.40 مليار يورو، متفوقًا على أرسنال (1.33 مليار يورو) ومانشستر سيتي (1.23 مليار يورو).
وجاء ليفربول في المركز الرابع بقيمة 1.12 مليار يورو.


أفريقيًا، حافظ الأهلي على صدارة ترتيب أغلى أندية القارة بقيمة تسويقية بلغت 37.85 مليون يورو، متفوقًا على صن داونز الجنوب أفريقي (33.38 مليون يورو) وبيراميدز (22.50 مليون يورو).

الأهلي بيراميدز الأهلي وبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

حسام غالي

لاعب الزمالك السابق يعلق على تصريحات حسام غالي بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

وزير الشباب والرياضة

صبحي يتابع عملية التطوير بمراكز الشباب بمحافظات الجمهورية

حسام غالي

الأهلي خيره علينا.. رد مثير من أسامة حسني على تصريحات حسام غالي

بالصور

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد