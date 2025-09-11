بعد غياب 3 أشهر.. ليفربول يستعيد خدمات نجمه المصاب

عاد نجم ليفربول ستيفان بايتشيتش إلى التدريبات بعد غياب 3 أشهر بسبب أوتار الركبة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فقد عانى ستيفان باجيتش من سوء الحظ في ليفربول في الآونة الأخيرة بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة أثناء إعارته إلى لاس بالماس، حيث عاد لاعب خط الوسط الآن إلى التدريب في محاولة لإقناع أرني سلوت

وحقق اللاعب الواعد البالغ من العمر 20 عامًا انطلاقته مع الريدز تحت قيادة يورجن كلوب في موسم 2022-23، عندما شارك في 19 مباراة.



لكن منذ ذلك الحين عانى من تراجع لياقته البدنية بعد تعرضه لعدد من المشاكل، بما في ذلك إصابة خطيرة في أوتار الركبة أثناء إعارته إلى نادي لاس بالماس في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

كان الطريق إلى التعافي صعبًا بالنسبة لباجيتش، الذي عانى أيضًا أثناء إعارته إلى ريد بول سالزبورج في الموسم الماضي قبل أن يتألق مع لاس بالماس، ثم تعرض لانتكاسة مؤلمة تطلبت إجراء عملية جراحية.