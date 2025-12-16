قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 1030 قتيلا و206 مفقودين

أ ش أ

 أعلنت السلطات في إندونيسيا ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على جزيرة "سومطرة" مؤخرا إلى 1030 قتيلا و206 مفقودين.


وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء أن الفيضانات اجتاحت القرى التي تقع عند سفوح الجبال وغمرت آلاف المنازل والمباني، كما تسببت في انقطاع خطوط الاتصالات والكهرباء.


وكان الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو قد أعلن في وقت سابق أن الأنشطة في المناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة في جزيرة "سومطرة" قد تعود إلى طبيعتها خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.


وقال برابوو إن إعادة الإعمار في المقاطعات الثلاث المتضررة قد بدأت بالفعل، معربا عن اعتذاره لأن السلطات لم تتمكن من إكمال هذه العملية في غضون أيام.


وأضاف برابوو أن السلطات ستوفر المئات من المساكن المؤقتة للنازحين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسئولون حكوميون أن تكلفة إعادة إعمار "سومطرة" من المتوقع أن تصل إلى 11ر3 مليار دولار أمريكي.


وأكد الرئيس الإندونيسي أن الوضع في جزيرة "سومطرة" تحت السيطرة، معربا عن شكره لعدد من القادة الأجانب الذين عرضوا تقديم المساعدات لبلاده.


يشار إلى أن إندونيسيا تشهد خلال موسم الرياح - الذي عادة ما يكون بين شهري يونيو وسبتمبر من كل عام - أمطارا غزيرة مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة وانتشار أمراض تنتقل عبر المياه.

