أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 بالمصنعية الآن

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقراراً في الأسواق المحلية والصاغة، وذلك بعد ارتفاعه المفاجيء خلال الايام الأخيرة .

ويستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 6560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 5740 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم قيمة 4920 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب من أكثر الأنواع طلباً وإقبالا حيث يعتبره الكثير ملاذ امن لاستثمار الأموال في الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء إلى 46080 جنيها

ويبلغ وزن الجنيه الذهب ٨ جرام وهو من عيار ٢١ .

سعر الذهب عالميًا بالدولار

وصل سعر الذهب فى العقود الفورية إلى مستوى 4291.18 دولار للأوقية، فيما بلغ سعر العقود الآجلة 4316.85 دولار للأوقية.

هل يستمر ارتفاع الذهب في 2026 ؟

وفي تصريحات تليفزيونية، أجاب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، على سؤال هل أسعار الذهب خلال عام 2026، ستصل لـ 10 آلاف جنيه للجرام، في ظل التوترات السياسية الأخيرة، وما يحدث في أوروبا.

قال سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب، وأن الارتفاعات تكون بشكل تدريجي، وأن في بعض الأوقات يكون هناك هبوط وتصحيح مسار، لكن بشكل عام الأسعار في الصاعد.

الذهب لن يصل في بداية العام لـ 10 آلاف

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن الذهب لن يصل في بداية العام لـ 10 آلاف، لكن من الممكن أن يصل عيار 21 لـ 6000 جنيه.