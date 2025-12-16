قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي، مع ميل طفيف للصعود في بعض الأعيرة، بالتزامن مع متابعة دقيقة لتحركات الأسعار العالمية وسعر الأوقية في البورصات الدولية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السوق المحلي.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب تسود أوساط المتعاملين والمستثمرين، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة الذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوط والحفاظ على القيمة.

وسجلت أسعار الذهب في محال الصاغة بمصر المستويات التالية، دون احتساب المصنعية التي تختلف من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى:

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل نحو 6548 جنيهًا للجرام

عيار 21 بلغ حوالي 5730 جنيهًا للجرام

عيار 18 سجل نحو 4913 جنيهًا للجرام

عيار 14 وصل إلى نحو 3820 جنيهًا للجرام

عيار 10 سجل قرابة 2728 جنيهًا للجرام

سعر جنيه الذهب سجل نحو 45840 جنيهًا

سعر الأوقية سجلت 4300 دولار


وعلى مستوى السوق العالمية، استقرت أسعار الذهب بالدولار الأمريكي مع تداولات اليوم، متأثرة بحركة الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

ويرى خبراء سوق الذهب أن تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها اتجاهات السياسة النقدية العالمية، ومستويات التضخم، وحركة الدولار، إلى جانب حجم الطلب المحلي مع اقتراب نهاية العام.

وأشار التجار إلى أن السوق يشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب، مع توقعات باستمرار التذبذب في الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع أي تغيرات مفاجئة في أسعار الذهب عالميًا أو سعر الصرف.

