محمد صلاح يحصد جائزة جديدة متفوقًا على بالمر وايزاك

حمزة شعيب


واصل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، حصد الجوائز الفردية بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وفق تصويت جماهيري عبر موقع "ترانسفير ماركت".


وحصد صلاح نسبة 70.3% من إجمالي الأصوات، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البريميرليج. فيما حل كول بالمر لاعب تشيلسي وألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الجديد في المركزين الثاني والثالث بنسبة 4.9% لكل منهما.



أرقام صلاح خلال الموسم الماضي جاءت تاريخية، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي. هذا الأداء جعله يتفوق على جميع النجوم، جامعًا بين لقب الهداف وأفضل صانع أهداف في البطولة.


إشادة من داخل ليفربول
ستيفان بينكوفسكي، المدير الإقليمي للنادي في المملكة المتحدة، أشاد بما يقدمه النجم المصري قائلاً:"ليفربول كان الفريق الأقوى في البريميرليج الموسم الماضي، وصلاح قاد هذا الهجوم ببراعة. سرعته، ومراوغاته، وقدرته على صناعة الفارق جعلته لاعبًا استثنائيًا يستمتع بمشاهدته حتى جماهير الخصوم".


وأضاف:"المثير أن صلاح لا يزال يحافظ على مستواه الكبير رغم وصوله إلى سن 33 عامًا، وهو ما يؤكد أنه لا يزال في قمة عطائه".

