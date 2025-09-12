ألونسو قبل مواجهة سوسييداد: ريال مدريد جاهز ومبابي قائد داخل وخارج الملعب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه يستعد بقوة لمواجهة ريال سوسييداد مساء السبت على ملعب "أنويتا"، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، مشددًا على صعوبة اللقاء وأهمية الاستمرار في الانطلاقة المميزة هذا الموسم.

عودة اللاعبين الدوليين واستعداد بيلينجهام

قال ألونسو في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الجمعة: "جميع اللاعبين الدوليين عادوا بصحة جيدة دون أي مشاكل، وسنخوض آخر حصة تدريبية اليوم قبل المباراة. مواجهة أنويتا دائمًا صعبة وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا".

وعن وضعية النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، أوضح المدرب: "جود يتحسن بشكل ملحوظ، بدأ التدرب جزئيًا مع المجموعة، وآمل أن ينضم بشكل كامل الأسبوع المقبل. سنمنحه الوقت الكافي حتى يكون جاهزًا بدنيًا بنسبة 100%".

الثلاثي الهجومي والتكتيك الدفاعي

وحول إمكانية إشراك الثلاثي فينيسيوس جونيور، رودريجو، وكيليان مبابي معًا، علق ألونسو: "يمكنهم اللعب معًا، وقد فعلوا ذلك كثيرًا الموسم الماضي. لكن الأمر يتوقف على ظروف المباراة وخيارات اللاعبين الآخرين. ما زلنا في بداية الموسم ولا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية بعد ثلاث مباريات فقط".

وأشار إلى احتمالية اللعب بثلاثة مدافعين قائلاً: "لدينا خمسة قلوب دفاع، بالإضافة إلى تشواميني الذي يمكنه أداء هذا الدور. الخيار وارد، لكننا لا نزال في البدايات".

مبابي قائد الغرفة ودور المنافسة الداخلية

أشاد ألونسو بالدور الذي يلعبه مبابي داخل الفريق: "كيليان في حالة رائعة، ليس فقط في أدائه الفني بل كقائد يوميًا. نحن نسعى لتكوين نواة قوية داخل غرفة الملابس، ومبابي يمثل عنصرًا أساسيًا في ذلك".

وتحدث أيضًا عن المنافسة بين داني كارفاخال وترينت ألكسندر أرنولد في مركز الظهير الأيمن: "إنها منافسة صحية تدفع كل لاعب لتقديم أقصى ما لديه، وهو أمر مهم بالنسبة لنا".

فلسفة الموسم والأهداف طويلة المدى

اختتم مدرب الميرنجي تصريحاته موضحًا فلسفته في إدارة الموسم: "نركز على تحقيق أهداف قصيرة المدى عبر المراحل المختلفة من الموسم، حتى نصل إلى شهري أبريل ومايو في أفضل صورة ممكنة، مع الحفاظ على التركيز والتنظيم طوال الطريق".

