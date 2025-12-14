قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: مصر تعزز دورها القاري بإنشاء مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الجديدة

عبد الرحمن سرحان

اعتبر النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حفل الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتعكس رؤية مصر في تعزيز مكانتها كمركز صناعي وتجاري واستثماري رائد في القارة.

وأوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكدت على أن تعزيز تكامل إفريقيا كقارة واحدة يعد ركيزة أساسية لتحقيق ازدهار مستقبلي ومكانة عالمية للقارة، وهو ما يتوافق مع السياسات الاستراتيجية لمصر التي تركز على دعم التصنيع، وتوسيع سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة معدلات التجارة البينية، بما يساهم في تحقيق نمو شامل ومستدام للشعوب الإفريقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الإدارية الجديدة، كأول مركز من نوعه في شمال إفريقيا، سيشكل منصة رئيسية لتبادل المعلومات التجارية، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين الدول الإفريقية، ما سيفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات المصرية للتوسع في الأسواق الإفريقية، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، والاستفادة من فرص التمويل والشراكات الإقليمية.

وأكد النائب احمد محسن، أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرًا للمركز يعزز مكانة مصر كبوابة للتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية في القارة، ويعكس الدور التاريخي والمحوري للبلاد في إفريقيا.

البرلمان النواب اخبار البرلمان أفريكسيم بنك أفريكسيم

