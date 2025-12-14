قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ بحروف من ذهب، بعدما لعب دورا محوريا في فوز ليفربول على برايتون بهدفين دون رد، في مواجهة حملت أبعادا خاصة، سواء على المستوى الرقمي أو العاطفي، قبل رحيله المؤقت للالتحاق بمعسكر منتخب مصر.

دخول استثنائي وتحية من أنفيلد

شهدت المباراة دخول محمد صلاح بديلا في الدقيقة 26، عقب إصابة جو غوميز، ليقابل ظهوره بتصفيق حار وهتافات مدوية من جماهير «أنفيلد»، في مشهد عكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها الفرعون المصري، خاصة بعد غيابه عن المواجهة السابقة على خلفية أزمته الأخيرة مع المدير الفني آرني سلوت.

بصمة فورية وصناعة الهدف الحاسم

لم يحتاج صلاح سوى دقائق قليلة لفرض حضوره، بعدما صنع الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 60، عبر ركلة ركنية متقنة حولها الفرنسي هوغو إيكيتيكي برأسية قوية إلى الشباك، ليؤكد النجم المصري قيمته الفنية وقدرته على الحسم في اللحظات الصعبة.

مواجهة بطابع الوداع

اكتسبت مباراة برايتون طابعا خاصا، كونها الأخيرة لمحمد صلاح بقميص ليفربول قبل التوجه لتمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وسط تكهنات حول مستقبل اللاعب بعد تصريحاته الأخيرة التي ألمح خلالها إلى توتر علاقته بالجهاز الفني.

رقم تاريخي جديد في البريميرليغ

بصناعته هدف برايتون، دخل محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف مع نادي واحد في تاريخ المسابقة، برصيد 277 مساهمة تهديفية بقميص ليفربول، متجاوزا أسطورة مانشستر يونايتد واين روني.

ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في البريميرليغ:

محمد صلاح – 277

 واين روني – 276

 ريان غيغز – 271

 هاري كين – 259

 تييري هنري – 249

 فرانك لامبارد – 237

سيرجيو أغويرو – 231

 ستيفن جيرارد – 212

تفاصيل اللقاء هدف مبكر وحسم متأخر

افتتح ليفربول التسجيل بعد 47 ثانية فقط، حين استغل إيكيتيكي رأسية جو غوميز ليسدد الكرة في الشباك، قبل أن يتكفل صلاح بصناعة الهدف الثاني، مانحا «الريدز» فوزا مهما على أرضه.

ماذا بعد؟

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد برايتون عند 23 نقطة في المركز التاسع.

أما محمد صلاح، فغادر «أنفيلد» وقد ترك خلفه ليلة جديدة تؤكد أن الأرقام لا تأتي صدفة، وأن اسمه بات محفورا بين كبار أساطير البريميرليغ، قبل أن يبدأ فصلا جديدا من التحدي مع الفراعنة في البطولة القارية المنتظرة.

ليفربول جماهير «أنفيلد» قميص ليفربول كأس الأمم الأفريقية 2025 الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

«ميراث النار».. حكاية أشقاء أودعوا شقيقتهم مصحة نفسية للاستيلاء على أموالها بالحيرة

ميراث النار .. حكاية إخوات أودعوا شقيقتهم مصحة لنهب أموالها بالحيرة

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

صلاة الفجر

هل يختار الله من يصلي الفجر؟ كن واحدًا منهم بهذا الأمر

ترشيحاتنا

تعبيرية

جريمة داخل المسجد.. أقوال شاهد تحول وفاة الخطيب من قــ.تل عمد إلى خطأ

المتهم

أدار عيادة بالقاهرة.. ضبط نصاب ينتحل صفة طبيب تجميل

تعبيرية

ماشيين عكس الاتجاه.. اعترافات مثيرة للمفقوع عينه بشارع قصر النيل

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد