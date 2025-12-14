رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ بحروف من ذهب، بعدما لعب دورا محوريا في فوز ليفربول على برايتون بهدفين دون رد، في مواجهة حملت أبعادا خاصة، سواء على المستوى الرقمي أو العاطفي، قبل رحيله المؤقت للالتحاق بمعسكر منتخب مصر.

دخول استثنائي وتحية من أنفيلد

شهدت المباراة دخول محمد صلاح بديلا في الدقيقة 26، عقب إصابة جو غوميز، ليقابل ظهوره بتصفيق حار وهتافات مدوية من جماهير «أنفيلد»، في مشهد عكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها الفرعون المصري، خاصة بعد غيابه عن المواجهة السابقة على خلفية أزمته الأخيرة مع المدير الفني آرني سلوت.

بصمة فورية وصناعة الهدف الحاسم

لم يحتاج صلاح سوى دقائق قليلة لفرض حضوره، بعدما صنع الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 60، عبر ركلة ركنية متقنة حولها الفرنسي هوغو إيكيتيكي برأسية قوية إلى الشباك، ليؤكد النجم المصري قيمته الفنية وقدرته على الحسم في اللحظات الصعبة.

مواجهة بطابع الوداع

اكتسبت مباراة برايتون طابعا خاصا، كونها الأخيرة لمحمد صلاح بقميص ليفربول قبل التوجه لتمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وسط تكهنات حول مستقبل اللاعب بعد تصريحاته الأخيرة التي ألمح خلالها إلى توتر علاقته بالجهاز الفني.

رقم تاريخي جديد في البريميرليغ

بصناعته هدف برايتون، دخل محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف مع نادي واحد في تاريخ المسابقة، برصيد 277 مساهمة تهديفية بقميص ليفربول، متجاوزا أسطورة مانشستر يونايتد واين روني.

ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في البريميرليغ:

محمد صلاح – 277

واين روني – 276

ريان غيغز – 271

هاري كين – 259

تييري هنري – 249

فرانك لامبارد – 237

سيرجيو أغويرو – 231

ستيفن جيرارد – 212

تفاصيل اللقاء هدف مبكر وحسم متأخر

افتتح ليفربول التسجيل بعد 47 ثانية فقط، حين استغل إيكيتيكي رأسية جو غوميز ليسدد الكرة في الشباك، قبل أن يتكفل صلاح بصناعة الهدف الثاني، مانحا «الريدز» فوزا مهما على أرضه.

ماذا بعد؟

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد برايتون عند 23 نقطة في المركز التاسع.

أما محمد صلاح، فغادر «أنفيلد» وقد ترك خلفه ليلة جديدة تؤكد أن الأرقام لا تأتي صدفة، وأن اسمه بات محفورا بين كبار أساطير البريميرليغ، قبل أن يبدأ فصلا جديدا من التحدي مع الفراعنة في البطولة القارية المنتظرة.