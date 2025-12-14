قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى.. اندلاع حريق في منزل بمركز ساحل سليم بأسيوط
متعوّدين … إيمي سمير غانم تعلّق على قصة انفصال دنيا ورامي رضوان
بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام
أسبوع حافل بالإنجازات الأمنية.. مديرية أمن سوهاج تفرض الانضباط وتواجه الجريمة بحسم
عبلة كامل ترد على الشائعات المنتشرة حول حالتها الصحية واحتياجها الدعم المادي
محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟
إعلام عبري: لا بديل عمليا عن حماس ما دامت غزة غير منزوعة السلاح
الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة صحية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة
مانشستر سيتي في ضيافة كريستال بالاس لتضييق الخناق على أرسنال في البريميرليج
بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب "كراتشي" الباكستانية دون وقوع أضرار
بعد تصريحات مستشار الصحة.. إجراءات تحمي الأسرة من فيروس الشتاء المنتشر
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
فن وثقافة

أحمد فلوكس يدعم «السقا» بعد موقفه مع محمد صلاح

احمد السقا
احمد السقا
يمنى عبد الظاهر

حرص الفنان أحمد فلوكس على توجيه رسالة دعم إلى صديقه الفنان أحمد السقا، تعليقًا على موقفه الداعم للنجم محمد صلاح، ورسائله الموجهة إلى إدارة نادى ليفربول.

ونشر أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك» رسالة أشاد خلالها بمواقف السقا الإنسانية، واصفًا إياه بأنه صاحب قلب أبيض ونقى، وداعم حقيقى لكل من يحبهم، ولا يتردد فى مساندة أصدقائه دون حسابات أو تخطيط، خاصة عندما يتعلق الأمر بمن يكن لهم المحبة.

وكتب أحمد فلوكس: «الصاحب الجدع أبو القلب الأبيض النقى اللى بيحب يساعد كل اللى بيحبهم... اللى فى ضهرك بدون ما يفكر.. اللى فى قلبه على لسانه... لا بيحسبها ولا بيخطط خصوصا لو فى حاجه تخص اللى بيحبهم... انقى منك ماشوفتش يا محترم يا محب لمحبينك.. ربنا يحفظك... السقا ابو الرجوله والقلب الطيب».

رسالة دعم احمد السقا لمحمد صلاح

وكان أحمد السقا وجه رسالة دعم ومساندة للنجم العالمى محمد صلاح، فى ظل الأزمة الأخيرة التى يمر بها مع ناديه ليفربول.

وقال السقا، فى مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمى بموقع «إنستجرام»: «فيه مثل عندنا فى مصر بيقول يا جبل ما يهزك ريح، ولو مش عارف عملت إيه اسمحلى أفكرك، شوف جبت كام بطولة لليفربول، إنت فخر العرب فعلاً، خلى ثقتك فى نفسك تزيد مش تتهز».

وأضاف «السقا» مؤكدًا ثقته الكبيرة فى قائد المنتخب: «ركز يا صلاح، حاطين عليك أمل كبير فى بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم، بنحبك يا صلاح».

 

الفنان أحمد فلوكس أحمد السقا محمد صلاح ليفربول إدارة نادى ليفربول

