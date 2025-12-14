أحمد فلوكس يدعم «السقا» بعد موقفه مع محمد صلاح

حرص الفنان أحمد فلوكس على توجيه رسالة دعم إلى صديقه الفنان أحمد السقا، تعليقًا على موقفه الداعم للنجم محمد صلاح، ورسائله الموجهة إلى إدارة نادى ليفربول.

ونشر أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك» رسالة أشاد خلالها بمواقف السقا الإنسانية، واصفًا إياه بأنه صاحب قلب أبيض ونقى، وداعم حقيقى لكل من يحبهم، ولا يتردد فى مساندة أصدقائه دون حسابات أو تخطيط، خاصة عندما يتعلق الأمر بمن يكن لهم المحبة.

وكتب أحمد فلوكس: «الصاحب الجدع أبو القلب الأبيض النقى اللى بيحب يساعد كل اللى بيحبهم... اللى فى ضهرك بدون ما يفكر.. اللى فى قلبه على لسانه... لا بيحسبها ولا بيخطط خصوصا لو فى حاجه تخص اللى بيحبهم... انقى منك ماشوفتش يا محترم يا محب لمحبينك.. ربنا يحفظك... السقا ابو الرجوله والقلب الطيب».

رسالة دعم احمد السقا لمحمد صلاح

وكان أحمد السقا وجه رسالة دعم ومساندة للنجم العالمى محمد صلاح، فى ظل الأزمة الأخيرة التى يمر بها مع ناديه ليفربول.

وقال السقا، فى مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمى بموقع «إنستجرام»: «فيه مثل عندنا فى مصر بيقول يا جبل ما يهزك ريح، ولو مش عارف عملت إيه اسمحلى أفكرك، شوف جبت كام بطولة لليفربول، إنت فخر العرب فعلاً، خلى ثقتك فى نفسك تزيد مش تتهز».

وأضاف «السقا» مؤكدًا ثقته الكبيرة فى قائد المنتخب: «ركز يا صلاح، حاطين عليك أمل كبير فى بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم، بنحبك يا صلاح».



