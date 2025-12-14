بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة

في إطار سعيه الدائم لخلق بيئة مبهجة تعكس روح الابتكار والتميز، أطلق البنك الأهلي المصري احتفالاته بالعام الجديد بمجموعة من الديكورات الإبداعية التي أضفت على مقره الرئيسى طابعًا احتفاليًا فريدًا جذب أنظار العملاء والزائرين.

شهد المدخل الرئيسي للمبانى واجهة مميزة بتصميمات مستوحاة من عالم الخيال، حيث تزينت البوابات العملاقة بعجلات ذهبية وتروس متداخلة تحمل مجسمات لعربات كلاسيكية، في مشهد يعكس مزيجًا بين الأصالة والحركة والابتكار.

هذا التصميم اللافت منح المدخل طابعًا سينمائيًا ينسجم مع أجواء الاحتفال ويعزز صورة البنك كرمز للتجديد.

أما الساحة الخارجية للمبنى، فقد تحولت إلى لوحة فنية نابضة بالألوان، حيث ظهرت شجرة عيد الميلاد الخضراء بكثافة حول سيارة كلاسيكية برتقالية اللون من الطراز القديم، تعلوها صناديق الهدايا المزينة بألوان زاهية.

واصطفّت إلى جوار السيارة مجسمات ذهبية للرنة، ما خلق مشهدًا شتويًا يضاهي أجواء الاحتفالات العالمية ويضفي لمسة من البهجة على المكان.

كما تزيّنت المنطقة الداخلية للمبنى بمجسمات احتفالية أخرى بينها حصان هزاز كبير تحيط به الهدايا، مع أشجار مزدانة بالإضاءات الذهبية، مما يضيف لمسة حميمية ويعزز الإحساس بأجواء رأس السنة.

وتأتي هذه اللمسات الاحتفالية ضمن توجه البنك الأهلي لإدخال البهجة على العاملين والعملاء، وخلق تجربة بصرية مختلفة تعكس اهتمام المؤسسة بالبعد الإنساني والجمالي في بيئة العمل.

كما تُبرز هذه الزينة قدرة البنك على المزج بين الأصالة والحداثة، وتقديم صورة مبهجة تتناسب مع مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر.

بهذه الأجواء المشرقة، يستقبل البنك الأهلي المصري عامًا جديدًا من النجاح والطموح، مؤكدًا التزامه المستمر بالتميز في كل تفاصيله—ليس فقط في خدماته المصرفية، بل في التجارب التي يقدمها لكل من يتعامل معه.