تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان: هجمات على عناصر حزب الله ومعدات عسكرية
الأقصر تكشف عن تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد كوم الحيتان |صور
أول رد من نتنياهو عن هجوم سيدني: معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت القادة
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

253 وحدة سكنية.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني للقاهرة الكبرى والسويس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

 أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة ضمن شقق الإسكان التعاوني، بهدف توفير فرص سكنية مميزة للراغبين من سكان محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة السويس.

 ويأتي الطرح ضمن خطة الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين الباحثين عن وحدات بأسعار ومساحات مختلفة تناسب كافة الميزانيات، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات المطروحة 253 وحدة.

التفاصيل والمناطق المطروحة

أوضحت الوزارة أن الوحدات الجديدة تتنوع في المساحات والأسعار لتتيح للمواطنين اختيار الوحدة المناسبة وفق ميزانيتهم، وتوزعت على عدة مشاريع استراتيجية، من بينها:

لؤلؤة القاهرة الجديدة

لؤلؤة أكتوبر

لؤلؤة مدينة بدر

العاشر من رمضان (مجاورات 60 و62 و64)

لؤلؤة العاشر من رمضان

15 مايو (مجاورة 31)

عمارات مشروع مدينة الأمل بمحافظة السويس

موعد التقديم وآلية الحصول على الوحدات

حددت وزارة الإسكان آخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 15-12-2025، على أن يتم التقديم مباشرة داخل مقر هيئة الإسكان التعاوني بالقاهرة وبمحافظة السويس.

كما تم توفير كراسات الشروط داخل مقر الهيئة، والتي تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات، بما في ذلك الأسعار والمساحات والموقع لكل مشروع.

القرعة العلنية وخيارات التخصيص المباشر

أوضحت الوزارة أن موعد إجراء القرعة العلنية للمتقدمين سيكون بعد إغلاق باب التقديم يوم الاثنين، وذلك داخل مقر هيئة الإسكان التعاوني بمدينة نصر.

وأشارت إلى إمكانية الحصول على الوحدات بنظام التخصيص المباشر دون انتظار القرعة، في حال سداد سعر الوحدة كاملًا دفعة واحدة، دون أي أقساط، ما يمنح المواطنين خيارات أسرع للحصول على السكن.

فرصة حقيقية للمواطنين الباحثين عن سكن مناسب

يشكل الطرح الجديد ضمن شقق الإسكان التعاوني فرصة حقيقية للمواطنين للحصول على وحدات سكنية فاخرة ومتنوعة المساحات بأسعار مدروسة، مع إمكانية الاختيار بين عدة مواقع استراتيجية في القاهرة الكبرى ومحافظة السويس، بما يسهم في توفير خيارات متعددة تلبي احتياجات الأسر المختلفة وتضمن حياة كريمة ومستقرة.

