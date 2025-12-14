هنفضل معاك لآخر المشوار .. هالة صدقي تدعم محمد صلاح

حرصت الفنانة هالة صدقى، على توجيه رسالة دعم قوية للنجم المصرى محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

وكتبت هالة صدقى، عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، معبرة عن ثقتها الكبيرة فى صلاح: «ملك وهيفضل ملك، والتجربة البسيطة دى هتكبره أكتر وأكتر، والأيام بينا».

وأضافت قائلة: «محمد صلاح لاعب عالمى وحيد، هو أسطورة الكرة العالمية، واحد بس اسمه مو صلاح بنحبك وهنفضل معاك لآخر المشوار».

يذكر أن اَخر أعمال هالة صدقي مسلسل «قهوة المحطة» الذي عُرض في رمضان الماضي 2025، هو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وشاركها البطولة أحمد غزي، بيومى فؤاد، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.