أنت جبل.. شريف منير يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول

وجه الفنان شريف منير، رسالة دعم لنجم الكرة المصرية اللاعب العالمي محمد صلاح، بعد أزمته الأخيرة مع مع نادي ليفربول الساعات القليلة الماضية.

ونشر شريف منير مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وعلق قائلا :" : "شوفت فيديو من شوية لأخويا وصديقي الفنان أحمد السقا باعت رسالة لـ محمد صلاح بيدعمه فيها .. أنا بضم صوتي لصوتك يا أحمد .. وبقولك يا صلاح كلنا بنحبك وأزمة وهتعدي .. وزي ما قال السقا المثل عندنا بيقول يا جبل ما يهزك ريح .. وأنت جبل وقوي ولاعب محترف .. وكل الناس بتحبك وعارفة قيمتك كويس جدًا".

أضاف : "وماتديش ودانك لكلام الناس الشامتين .. لأن دول فشلة .. إحنا بنحبك والعالم كله بيحبك .. ودي قلة اللي بتقعد تقول كلام محبط .. لأن هما أساساً الإحباط نفسه".



واختتم :" بحبك يا صلاح وعارف إنك هتعدي الأزمة دي على خير .. وعارف إنك ذكي وهتقدر تمر من الموضوع ده بسلام بإذن الله .. تحياتي ليك وإن شاء الله بالنجاح المستمر".