صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حريق مروع وسط الصين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تدريجيا.. سلوت يفجر مفاجأة بشأن مشاركة إيزاك مع ليفربول

سلوت
سلوت
أكد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مشاركة ألكسندر إيزاك في مباراة اليوم ستكون بشكل تدريجي، وذلك بسبب غيابه عن المشاركات لفترة طويلة مع فريقه السابق نيوكاسل يونايتد.

أكمل إيزاك صفقة انتقال بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) من نيوكاسل يونايتد إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، منهيًا بذلك قصة انتقالات استمرت طوال فترة الانتقالات.

لعب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا 18 دقيقة فقط هذا الموسم، وكانت مشاركته الوحيدة كبديل مع السويد في المباراة التي خسرتها كوسوفو 2-0 يوم الاثنين.

أشاد سلوت بمدرب السويد، جون دال توماسون، لقلة اعتماده على إيزاك، وقال إن ليفربول سيُدير أيضًا دقائق لعبه.

وقال سلوت للصحفيين قبل مباراة الأحد: "سنعامل إيزاك بنفس الطريقة التي عاملوه بها. لا تتوقعوا منه أن يشارك في كل مباراة لمدة 90 دقيقة".

وأضاف: "هذا بالتأكيد لن يحدث في الأسابيع المقبلة. لقد غاب عن فترة تحضيرية كافية، وغاب عن ثلاثة أو أربعة أشهر من التدريبات الجماعية. علينا أن نعديه للملاعب تدريجيًا، فمع خوضنا العديد من المباريات، وقلة وقت التدريب، سيكون هذا تحديًا".

وواصل: "لكننا لم نوقع معه خلال الأسبوعين المقبلين، فقد تعاقدنا معه لست سنوات، لذا هذا ما يجب أن نضعه في اعتبارنا وما يجب أن يضعه المشجعون في اعتبارهم".

كان ليفربول قريبًا أيضًا من التعاقد مع مدافع كريستال بالاس، مارك غويهي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لكن صفقة الدولي الإنجليزي فشلت.

وأتم سلوت: "كنا نتمنى التوقيع معه بالطبع. إذا شعرنا أننا قادرون على تعزيز الفريق، فلن نتردد في ذلك أبدًا. ليس الأمر كما لو أننا فقدنا خياراتنا في هذا المركز فجأة".

