رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين

أكد حسن شيخ محمود رئيس الصومال، أن الهجوم الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة قطر .

وقال حسن شيخ محمود في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، :" ما فعلته إسرائيل تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين ".



وتابع حسن شيخ محمود :" نؤكد على تضامن الصومال مع الأشقاء في قطر ، وميثاق الأمم المتحدة يجرم أي انتهاك لسيادة أي دولة ذات سيادة ".

واكمل حسن شيخ محمود :" التخاذل أمام انتهاكات إسرائيل سابقة خطيرة تقوض القانون الدولي ".



ولفت حسن شيح محمود :" التصعيد الإسرائيلي المتهور يأتي في وقت يحتاج فيه العالم للدبلوماسية وضبط النفس والحوار ".

وأكمل حسن شيخ محمود :" إسرائيل تفكر في أنها يمكن أن تمحو دولة فلسطين من الأرض لكن دولة فلسطين ستبقى وندعم وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ".

