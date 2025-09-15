الرئيس السيسي: الاعتداءات الإسرائيلية تخطت كافة الخطوط الحمراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة تنعقد في وقت بالغ الدقة، مضيفا أن إسرائيل تسعى لتحويل المنطقة لساحة مستباحة للاعتداءات.

وأضاف السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر، أن الممارسات الإسرائيلية تخططت كافة الخطوط الحمراء، متابعا أن القمة تنعقد في توقيت بالغ الدقة وفي ظل تحديات جسام تواجه المنطقة.

تابع الرئيس السيسي، نحذر من السلوك الإسر ائيلي في المنطقة وتسويع رقعة الصراع.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه على المجتمع الدولي تحمل مسئوليته الإنسانيسة والقانونية.

