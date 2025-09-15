وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بالشيخ زايد والفيوم الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 41.34 فدانا بمدينة الفيوم الجديدة، و74 حالة بناء بمدينة الشيخ زايد، والمتمثلة في أنشطة زراعية وأسوار بدون ترخيص أو سند قانوني.

ونص القراران على أن يتولى جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود أجهزة الوزارة في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري.

في السياق ذاته، نفذ جهاز مدينة 15 مايو، حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة لتنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع و2 قرار إيقاف أعمال، كما أوقف جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أعمال بناء مخالفة بمنطقة إبنى بيتك لمخالفة الاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة وتم إزالة المخالفة والتحفظ على المعدات المستخدمة.

وأعلن جهاز مدينة الشيخ زايد، تنفيذ أعمال إزالة فورية لعدد من المخالفات، بعدة أحياء ومناطق بيت الوطن بالتعاون مع الشرطة، ونفذ جهاز مدينة سفنكس الجديدة، إزالات بنطاق القطاعين الثالث والرابع لمباني بدون ترخيص وتم تحرير محاضر المخالفات والإزالة الفورية طبقا للقانون.